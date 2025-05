Luana Santos UFC narve pirmoji moteris istorijoje iškovojo pergalę „Americana“ rankos laužimu

25-erių brazilė paskutinę antrojo raundo sekundę privertė pasiduoti tautietę Tainarą Lisboa (7-3). L. Santos pergalę iškovojo užlaužusi varžovės ranką vadinamuoju „Americana“ veiksmu.

Tai pirmas kartas moterų UFC istorijoje, kai pergalė buvo iškovota šiuo skausmingu veiksmu. UFC vyrų kovose toks pergalingas veiksmas anksčiau fiksuotas 8 kartus.

Luana Santos earns the first keylock/Americana submission in UFC women's history 👏



It's the 9th overall such submission in UFC history.



[ #UFCVegas106 | @LuanaSantosUFC ] pic.twitter.com/I5xgK4Nzxl

