Pavelas Dailidko nokautavo Odie Delaney ir apgynė MMA čempiono diržą

P. Dailidko Šveicarijoje vykusio turnyro pagrindinėje kovoje „išrašė“ pirmą karjeros pralaimėjimą amerikiečiui Odie Delaney (5-1). Pačioje antrojo raundo pradžioje amerikietis krito po lietuvio smūgių, tada P. Dailidko daužė O. Delaney „ground and pound“ stiliumi, kol teisėjas nutraukė kovą.

Pavel "The Experiment" Dailidko takes out Odie Delaney a minute into the 2nd round. STILL Brave Heavyweight king #BRAVECF94 pic.twitter.com/MLU7vWOh3Q

