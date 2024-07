UEFA už įvykius „Euro 2024“ grupių etape skyrė baudas už beveik 1,3 mln. eurų – daugiausiai kliuvo kroatams

Daugiausiai – net 220,875 eurų – teko susimokėti kroatams. Nedaug atsiliko ir kitos Balkanų valstybės – Albanija (171,375) bei Serbija (166,625).

Balkanų sirgaliai šiame čempionate labiausiai pasižymėjo įžeidžiančiomis skanduotėmis, provokuojančių vėliavų demonstravimu ir pan.

Anglijai buvo skirta 12,5 tūkst. eurų bauda, kurią sudarė 2,5 tūkst. eurų bauda už daiktų mėtymą per lygiąsias 1:1 su Danija ir 10 tūkst. eurų bauda už „neramumus per nacionalinius himnus“ prieš rungtynes su Slovėnija (0:0).

Škotijai iš viso skirta 9 000 eurų bauda – 5 625 eurų bauda už daiktų mėtymą per pralaimėjimą 5:1 Vokietijai ir dar 3 375 eurų bauda už panašų nusižengimą per rungtynes su Šveicarija.

Per visą grupių etapą iš 24 valstybių net 21 gavo baudą. Nenusižengė tik Prancūzijos, Slovakijos ir Ispanijos rinktinių žaidėjai bei sirgaliai.

„The Athletic“ skaičiavimais, UEFA grupių etape iš viso surinko beveik 1,294 mln. eurų baudų.

National football associations represented in this summer’s European Championship have been fined more than €1.2million by organisers UEFA during the tournament group stages.



The fines, which total €1,293,645 (£1,097,328; $1,635,123), relate to the national side’s supporters… pic.twitter.com/JWdAfhHkkU