BBC transliacijoje – pajuoka baudinio nepataikiusiam Cristiano Ronaldo

Tiesioginėje BBC transliacijoje po nepataikyto portugalo 11 m baudinio ekrano apačioje pasirodė pašiepianti frazė „Misstiano Penaldo“.

Dėl tokio BBC poelgio įsiuto buvęs Anglijos rinktinės ir Londono „Chelsea“ žaidėjas Johnas Terry.

C. Ronaldo verkė po to, kai Slovėnijos rinktinės vartininkas Janas Oblakas atrėmė jo baudinį per paskutiniąsias papildomo laiko pirmojo kėlinio minutes. Portugalijos žvaigždė pratrūko ašaromis, o jį guodė komandos draugai.

Visgi jis savo kaltę išpirko 11 metrų baudinių serijoje, kai smūgiavęs pirmasis, įmušė įvartį, o vėliau vartininkas Diogo Costa atrėmė tris slovėnų smūgius ir Portugalija šventė pergalę.

Pats J. Terry neįmušė baudinio 2008 m. Čempionų lygos finalo baudinių serijoje ir apie BBC užrašą pasisakė garsiai: „BBC tai yra gėda!“.

Did anyone actually spot "Misstiano Penaldo" on the BBC during the #Euro2024 game? Did this really happen?!



An intern is either getting promoted or handed their P45 tomorrow... pic.twitter.com/O4tlaiMhuQ