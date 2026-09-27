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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

UEFA Tautų lyga: Lietuva 1:1 Azerbaidžanas (1 kėl, GYVAI)

2026-09-27 16:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 16:11
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Lietuvos futbolo rinktinė šiandien pratęs savo kovą UEFATautų lygoje ir sužais antrąsias D diviziono rungtynes.

Lietuvos futbolo rinktinė | Organizatorių nuotr.

Lietuvos futbolo rinktinė šiandien pratęs savo kovą UEFATautų lygoje ir sužais antrąsias D diviziono rungtynes.

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 Po pergalės pirmajame ture Lietuvos rinktinės laukia akistata tarp dviejų grupės favoritų. 16:00 val. jie žais dvikovą su Azerbaidžano rinktine. Kviečiame sekti šios dvikovos iš Kauno eigą sportas.lt portale.

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Rungtynių eiga:
Svarbiausios naujienos
45 min.

Pirmasis kėlinys baigėsi. Po jo rezultatas lygus - 1:1.

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Rungtynės prasideda!

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15:29

Startinės šios dienos rungtynių sudėtys:

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Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Tautų lygos D grupės antroje grupėje varžosi Lietuvos, Lichtenšteino ir Azerbaidžano rinktinės.

• Grupėje pirmą vietą užėmusi komanda iškart pakils į aukštesnį divizioną, antras vietas užėmusios vienuolikės žais atkrintamąsias varžybas su dviem ketvirtas vietas C diviziono grupėse užėmusiomis komandomis.  

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• Pirmajame ture Lietuvos rinktinė 2:0 nugalėjo Lichtenšteino atstovus. Azerbaidžano rinktinei tai pirmasis susitikimas grupėje.

• Azerbaidžano rinktinė fiksuoja sėkmingą seriją: laimėjo 4 iš paskutinių 5 rungtynių. Tiesa, visos jos pasiektos draugiškose rungtynėse.

• Tai bus pirmosios oficialios rinktinių tarpusavio rungtynės. Iki tol komandos tris kartus žaidė draugiškus susitikimus ir užfiksuota lygybė: 1 pergalė, 1 lygiosios ir 1 pralaimėjimas.

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Trenerių ir žaidėjų komentarai:

„Galima teigti, kad rungtynės prieš Lichtenšteiną nepareikalavo pernelyg daug resursų, žaidėjai pasiekė reikiamą rezultatą, o dalis jų pasąmonėje galbūt jau galvojo ir apie artėjantį rytojaus susitikimą, kas yra visiškai logiška.

Svarbiausia, kaip žaidėjai aikštėje vykdė mūsų susitarimus, kokia buvo jų koncentracija ir susikaupimas. Gal iš šono atrodė, kad viskas gavosi lengvai, bet iš tikrųjų taip nėra.

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Turime gerus dalykus perkelti ir į rytojaus rungtynes. Žinoma, reikės dar didesnių pajėgumų ir greičių, nes Azerbaidžano rinktinė yra galingesnė bei techniškesnė nei buvęs varžovas.

Jie turi žaidėjų su tarptautine patirtimi, rungtyniaujančių Čempionų lygoje, tad tai bus aukštesnės kvalifikacijos varžovas.“

Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris

Komandų formos:

 

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