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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

UEFA Tautų lyga: Azerbaidžanas 1:0 Lietuva (1 kėl, GYVAI)

2026-10-04 16:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 16:03
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Lietuvos futbolo rinktinė šiandien stos į svarbiausią UEFA Tautų lygos D diviziono 2 grupės akistatą.

Rungtynių akimirka | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Lietuvos futbolo rinktinė šiandien stos į svarbiausią UEFA Tautų lygos D diviziono 2 grupės akistatą.

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16:00 val. Azerbaidžane startos akistata tarp dviejų grupės lyderių. Azerbaidžano rinktinė antrą kartą šiame atrankos lange mes iššūkį Lietuvos futbolininkams. Kviečiame sekti šios dvikovos eigą kartu su sportas.lt

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Rungtynių eiga:
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Pirmasis kėlinys baigtas. Po jo pranašumą turi Azerbaidžanas.

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Lietuvos rinktinės sudėtis:

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Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Tautų lygos D grupės antroje grupėje Lietuvos rinktinė su 4 taškais pirmauja grupėje, o Azerbaidžanas su 2 taškais žengia antras.

• Pergalė Lietuvos rinktinei leistų užsitikrinti pirmąją vietą grupėje dar prieš paskutines jos rungtynes.

• Pirmasis tarpusavio susitikimas baigėsi lygiosiomis 1:1.

• Azerbaidžano rinktinė fiksuoja sėkmingą seriją: nepralaimėjo 6 iš paskutinių 7 rungtynių. 

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• Tai bus antrosios oficialios rinktinių tarpusavio rungtynės. Be lygiosiomis pasibaigusios akistatos Kaune, iki tol komandos tris kartus žaidė draugiškus susitikimus ir užfiksuota lygybė: 1 pergalė, 1 lygiosios ir 1 pralaimėjimas.

Trenerių ir žaidėjų komentarai:

„Žinome, koks rezultatas tenkintų juos ir mus, bet tai neturėtų mūsų sąmonėje įleisti minties, kad mums užtenka lygiųjų, tikrai iš patirties žinau, kad tai nėra geras būdas pasitikti laukiančias rungtynes, tad mes tikrai kovosime dėl pergalės.

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Jie irgi savomis atkarpomis turėjo iniciatyvą, įmušė įvartį, o mes sukūrėme galbūt viena kita proga daugiau. Bet tai buvo lygiaverčių varžovų dvikova.“

Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris

„Labai man nepatinka visi šitie skaičiavimai prieš rungtynes, visada išeini žaisti ir laimėti. Kaune pamatėme, kad komandos tikrai panašaus lygiom jie turi kokybiškų žaidėjų, taip pat ir mes, todėl neturėtume bijoti eiti žaisti. Jeigu pradėtume žaisti dėl lygiųjų, būtų tikrai blogai, tad to tikrai nebus – eisime žaisti dėl pergalės. Vėlgi, suprantame, kad lygiosios irgi nėra blogas rezultatas, bet čia kol kas tik skaičiavimai.“

Justas Lasickas, Lietuvos rinktinės saugas

 

Komandų formos:

 

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