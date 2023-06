UEFA prezidentas nesibaimina dėl Saudo Arabijos pinigų: „Apsipirkinėjimas nepagerins jų futbolo“

Po to, kai metų pradžioje Cristiano Ronaldo išvyko į „Al Nassr“, daugiau žmonių pradėjo domėtis šia lyga ir joje esančiais pinigais. Nuo tada Ngolo Kante ir Karimas Benzema Persijos įlankoje pasirašė milžiniškus sandorius.

Tačiau A. Čeferinas Nyderlandų kanalui NOS sakė, kad Europos klubai neturėtų dėl to nerimauti.

„Žaidėjai nori laimėti geriausias varžybas, o jos yra Europoje. Apsipirkinėjimas nepagerins Saudo Arabijos futbolo.

Pasakykite man geriausią žaidėją, jauną ir išvykusį į Saudo Arabiją? Geriausi Europos žaidėjai vyksta į Saudo Arabiją, kad karjeros pabaigoje uždirbtų daugiau pinigų“, – sakė jis.

UEFA prezidentas sakė, kad užuot mokėjusi už C. Ronaldo ir K. Benzemą, Saudo Arabija turėtų ugdyti savus talentus.

„Manau, kad tai daugiausia Saudo Arabijos futbolo klaida, – sakė A. Čerefinas.

"The system of buying the players that almost ended their careers is not the system that develops football"



UEFA president Aleksander Ceferin on players moving to 🇸🇦 pic.twitter.com/mcYrwBnhPP