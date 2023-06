Saudo Arabija vilioja futbolo žvaigždes – siūlo įspūdingus kontraktus

Oficialiai kontraktą su Saudo Arabijos čempionų „Al-Ittihad“ vakar sudarė geriausias praėjusių metų pasaulio futbolininkas Karimas Benzema.

Madrido „Real“ legenda turėtų uždirbti beveik 200 mln. per metus.

Arabai vilioja ir Lioneli Messi. Pasak pranešimų, argentiniečiui siūloma 400 mln. eurų per du sezonus.

PSG palikęs puolėjas turėtų rinktis – ar priimti šį pasiūlymą, sugrįžti į „Barcelonos“ gretas ar pasikelti į JAV ir papildyti Majamio „Inter“.

Štai kontrakto nebeturintis 30-metis „Crystal Palace“ ir Dramblio Kaulo Kranto rinktinės žaidėjas Wilfriedas Zaha irgi sulaukė 15 mln. svarų per metus pasiūlymo prisijungti prie Cristiano Ronaldo Saudo Arabijos klube „Al-Nassr“.

Nors jis turi pasiūlymų iš kitų komandų pasak anglų spaudos, jis turėtų persikelti į S. Arabiją.

Europą veikiausiai paliks ir 32-ejų metų „Chelsea“ ir Prancūzijos rinktinės saugas N‘Golo Kante. Saudo Arabijos klubai „Al-Ittihad“ ir „Al-Nassr“ pasiūlė 100 mln. eurų metinį atlyginimą.

