UEFA Čempionų lygoje bręsta rimti pokyčiai: gali atsirasti naujas formatas

Turino „Juventus“ prezidentas ir Europos futbolo klubų asociacijos vadovas Andrea Agnelli pareiškė, kad UEFA Čempionų lygoje pokyčiai turėtų įsigalioti 2024 m. Tikimasi, jog dėl naujojo formato bus sutarta dar šį mėnesį.

UEFA Čempionų lygos dalyvių skaičius nuo 32 turėtų padidėti iki 36. Atskirų grupių veikiausiai nebeliktų, o komandos prieš atkrintamąsias varžybas sužaistų po 10 rungtynių pagal šveicariškąją sistemą, kuri yra įprastesnė šachmatų pasaulyje.

Tai užtikrintų, jog kiekviename ture būtų daugiau lygiaverčių varžovų rungtynių, nes komandos būtų poruojamos pagal tai, kokią vietą užima turnyrinėje lentelėje.

Kol kas nesutariama tik dėl to, kam turėtų atitekti 4 papildomos vietos.

BBC praneša, kad garantuotos vietos lygoje norėtų tokių šalių kaip Austrija ar Graikija čempionai, mat dabar stipriausi šių šalių klubai turi žaisti atranką.

Visgi, daug realiau, kad bus pasirinktas finansiškai patrauklesnis variantas ir papildomos vietos atiteks didžiųjų šalių klubams. Beveik neabejojama, kad tokia šalis kaip Anglija gautų 5-ą vietą Čempionų lygoje.

Taip pat svarstoma įvesti draudimą Čempionų lygos klubams pirkti žaidėjus iš kitų šios lygos klubų. Pažymima ir tai, kad naujasis formatas padidintų rungtynių skaičių Čempionų lygoje, todėl kai kurioms nacionalinėms pirmenybėms galėtų tekti sumažinti dalyvių skaičių, kad papildomos rungtynės rastų vietos tvarkaraštyje.

„Tai yra praktiškai idealus Čempionų lygos formatas. Šveicariškoji sistema čia suveiktų puikiai, o vėliau sektų ir atkrintamosios varžybos, kurios yra visų turnyrų esmė. Manau, kad susitarimą galime pasiekti per savaitę ar dvi. Dabar ieškome susitarimo su atskiromis šalimis dėl to, kaip galėtume įterpti papildomas rungtynes į kalendorių. Jei neklystu, Anglijos klubai per sezoną sužaidžia iki 53 rungtynių, Vokietijoje ir Italijoje tas skaičius siekia 43. Manome, kad nacionalinėms lygoms 20 komandų yra per daug, jei jos nori būti konkurencingos“, – aiškino A.Agnelli.