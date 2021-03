Zidane‘as pakurstė kalbas apie Ronaldo sugrįžimą

Turino „Juventus“ direktorius Fabio Paratici suskubo pareikšti, kad C.Ronaldo yra šios komandos ateitis, tačiau „Real“ strategas Zinedine‘as Zidane‘as, kalbėdamas su „Sky“, patikino, jog ganduose apie portugalo sugrįžimą gali būti tiesos.

„Taip, tiesos tame gali būti. Mes gerai pažįstame Cristiano, žinome, koks jis yra žmogus ir žinome, ką jis yra nuveikęs Madride. Visgi, šiuo metu jis yra „Juventus“ žaidėjas ir mes tai privalome gerbti. Palaukime ir pamatysime, kas nutiks ateityje. Man pasisekė, kad turėjau galimybę jį treniruoti. Dabar jis padeda „Juventus“, – sakė Z.Zidane‘as.

C.Ronaldo sutartis su „Juventus“ baigia galioti kitų metų vasarą. Turino klubo vadovai pažymėjo, kad apie kontrakto pratęsimą kol kas negalvoja, o jei nori kažkiek uždirbti iš C.Ronaldo pardavimo, tai ši vasara – paskutinė reali proga tai padaryti. C.Ronaldo Turine įrodinėja, kad amžius jam netrukdo „štampuoti“ įvarčių. Štai pirmajame sezone Turine jis per 43 rungtynes įmušė 28 įvarčius, praėjusiame sezone jis per 46 mačus pelnė 37 įvarčius, o šiemet vėl demonstruoja panašią statistiką – 30 įvarčių per 33 rungtynes.