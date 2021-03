Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad Ronaldo derasi dėl sugrįžimo į „Real“

AS teigimu, 36-erių portugalas šioje karjeros stadijoje labiausiai trokšta sugrįžti į klubą, kuriame praleido geriausius metus.

Anot AS, C.Ronaldo iki karjeros pabaigos nori dar bent kartą laimėti Čempionų lygą ir niekada nenustojo domėtis „Real“ klubo naujienomis. Pažymima, kad C.Ronaldo gerai žino „Real“ situaciją, supranta, kad jos žaidėjų branduolys gana jaunas ir mano, kad galėtų padėti išspręsti pagrindinę komandos problemą – įvarčių stoką. AS šaltinių teigimu, C.Ronaldo įsigijimas tikrai nebūtų problematiškas, jei „Real“ nuspręstų, kad komandai tikrai reikia portugalo.

Tuo tarpu Italijos futbolo žurnalistas Tancredi Palmeri pažymi, kad C.Ronaldo nelaiko „Juventus“ savo lygio komanda, todėl ieško galingesnio klubo.

C.Ronaldo sutartis su „Juventus“ baigia galioti kitų metų vasarą. Turino klubo vadovai pažymėjo, kad apie kontrakto pratęsimą kol kas negalvoja, o jei nori kažkiek uždirbti iš C.Ronaldo pardavimo, tai ši vasara – paskutinė reali proga tai padaryti.

C.Ronaldo Turine įrodinėja, kad amžius jam netruko „štampuoti“ įvarčių. Štai pirmajame sezone Turine jis per 43 rungtynes įmušė 28 įvarčius, praėjusiame sezone jis per 46 mačus pelnė 37 įvarčius, o šiemet vėl demonstruoja panašią statistiką – 27 įvarčiai per 32 rungtynes.