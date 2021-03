Buvęs „Juventus“ prezidentas: „Vienas Ronaldo įvartis kainuoja milijoną“

„Jie dabar patys turės apsispręsti, ar reikia jį parduoti, ar ne. Pasakysiu tik tiek, kad vienas jo įvartis kainuoja milijoną. Ar Cristiano Ronaldo įsigijimas buvo klaida? 100 proc. Sakiau tą nuo pat pirmos dienos. Gerbiu jį kaip didį futbolo čempioną, tačiau jis yra per brangus ir kelia per daug sąlygų“, – aiškino G.Cobolli.

C.Ronaldo per nepilnus 3 sezonus „Juventus“ gretose sužaidė 121 rungtynes ir įmušė 92 įvarčius. Su „Juventus“ jis po du kartus laimėjo „Serie A“ pirmenybes ir Italijos supertaurę, bet Čempionų lygoje neatnešė komandai titulo, be to, šiemet bus labai sunku apginti ir „Serie A“ trofėjų.

„Dabartinis komandos prezidentas Agnelli tikrai rizikuoja prarasti savo postą. Pirlo darbo nekritikuosiu, nes pats esu patyręs panašius dalykus su Ferrara. Taip, komandai trūko tokių žaidėjų kaip Dybala, bet klausimas, ar jis būtų žaidęs. „Juventus“ reikia rimtų permainų. Nedvedas yra didis čempionas, bet jis neturi tinkamų sugebėjimų, kad galėtų užimti „Juventus“ viceprezidento postą. Jis turėtų iš naujo pergalvoti savo vaidmenį komandoje“, – pridėjo G.Cobolli.