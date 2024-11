Tysonas užsiminė apie norą kautis su Fury arba Usyku: „Toks variantas mane intriguoja“

Po 4 metų pertraukos į ringą grįžtantis M.Tysonas rimtai ruošiasi kovai su J.Paulu ir svarsto, jog tai gali būti ne paskutinis jo pasirodymas bokse.

M.Tysonas, paklaustas apie galimą kovą su šių laikų sunkiasvorių bokso žvaigždėmis – Tysonu Fury arba Oleksandru Usyku – neatmetė varianto, kad tai gali tapti realybe.

„Toks variantas (kova prieš Fury arba Usyką – aut. past.) mane intriguoja. Jokia galimybė nebus atmetama po to, kai aš nokautuosiu Jake‘ą Paulą“, - „Daily Mail“ sakė M.Tysonas.

Savo pareiškimu daug ką nustebinęs M.Tysonas pareiškė, kad jo ateitį bokse lems vienas dalykas – kovos prieš J.Paulą baigtis.

„Klausykite, aš šiuo metu esu susikoncentravęs į vieną žmogų ir į vieną kovą. Jeigu viskas klostysis taip gerai, kaip aš esu suplanavęs, tuomet aš neatmetu, kad pilnai sugrįšiu į profesionalų boksą“, - pareiškė M.Tysonas.

Nors daug kas nerimauja dėl to, kad veteranas šią savaitę gali būti rimtai sužeistas, pats M.Tysonas sako, kad nieko nebijo.

„Net neabejoju, kad Paulas laiko mane monstru ir manęs kiek prisibijo. Man neatrodo, kad jis labai pasitiki savo jėgomis. Aš pats neturiu dėl ko jaudintis. Niekada nesinervinu, visada pasitikiu savimi. Esu pasiruošęs laimėti ir nekantrauju stoti į kovą“, - pridėjo bokso legenda.

