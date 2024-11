Tysonas paaiškino, kodėl kovos metu kandžiojo pirštines, Paulas legendai atidavė pagarbą

Daugelis kovos metu atkreipė dėmesį, kad M.Tysonas kandžioja savo pirštines, o kovai einant link pabaigos šis elgesys buvo pastebimas kone kas kart, kai M.Tysonas pakeldavo rankas.

Buvo manoma, kad kažkas negerai su jo dantų apsauga, o „Netflix“ komentatorius Mauro Ranallo aiškino, kad M.Tysonas tai yra daręs jau ir ankstesnėse savo kovose, tačiau kandžiojimų dažnumas nustebino ir patį ekspertą Roy'ų Jonesą jaunesnįjį.

„Tai buvo įprotis – kandžioti pirštinę kovojant, – teigė M.Tysonas. – Turiu tam tikrą kandžiojimo maniją“.

Kovoje Tysonas taip pat dėvėjo kelio įtvarą, kuris aiškiai rodė, kad jis turėjo judėjimo sunkumų. Nepaisant to, jis nebuvo linkęs ieškoti pasiteisinimų dėl savo pralaimėjimo J.Paului.

Paklaustas apie kelio traumą, legenda atsakė trumpai: „Taip“.

„Bet negaliu to naudoti kaip pasiteisinimo. Esu laimingas. Žinojau, kad jis yra geras kovotojas, žinojau, kad jis pasiruošęs. Nieko niekam neturėjau ko įrodyti, tik sau. Man užtenka, ką sugebu padaryti“, – pridūrė jis.

Viena garsiausių ir labiausiai diskutuotų M.Tysono kovų, kuriose jis pasižymėjo kandžiojimu yra 1997 metų revanšas prieš Evanderį Holyfieldą, kuri net ir buvo pavadinta „Kandžiojimo kova“ (angl. The Bite Fight). Šios kovos metu M.Tysonas trečiajame raunde du kartus įkando E.Holyfieldui į ausį, o vieną kartą net atplėšė jos dalį. Šis incidentas įvyko po to, kai pirmojoje jų kovoje E.Holyfieldas nugalėjo M.Tysoną techniniu nokautu.

