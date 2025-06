Tverskytė atskleidė sunkiausią dvikovą: ukrainietės brutalumas nustebino net patyrusią imtynininkę

- Greta, ant tavo veido matosi kovų makiažas. Kas čia taip šiukščiai pasidarbavo?

- Papuošė ukrainietė Khrystyna Demchuk. Ketvirtfinalyje nuo pačio pirmo kėlinio, kai tik išėjau ir pradėjau kovoti rankomis ir sukibimą savo pasiėmusi, žiūriu, ji su kakta daužo į galvą. Aš nesupratau, kas čia vyko, o ukrainietei tai tik į naudą. Bet vis tiek gavosi taip, jog pasidariau ataką ir išėjo gerai.

- Sutikai pirmą brutaliai kovojančią varžovę savo kelyje. Tikiuosi, nesignaibė?

- Taip, labai nešvari. Nesignaibė, bet daužymasis galva išmušė iš vėžių. Kelis kartus tikrai stipriai trenkė. Be to, ji mėgėja patampyti už plaukų. Iki šiol tokios panašios nebuvau sutikus.

REKLAMA

REKLAMA

- Ko gero tai ir buvo sunkiausia tavo dvikova?

- Sunkiausios dvi kovos – su turke ir ukrainiete. Abi kovos buvo psichologiškai sunkios. O su tokia agresyvia varžove kaip ukrainietė išvis pirmą kartą kovojau. Buvo net tokia baimė, kad gal nepraeisiu tos kovos, bet susikaupiau ir išėjau į pusfinalį. Aišku, ten ant galo prasileidau du taškus, bet šiaip viskas gerai buvo. O su turke, ko gero, nepakankamai gerai nusiteikiau.

REKLAMA

- Pasikartosiu – antram kėlinuke su turke geriau atrodei nei pirmame. Kur slypi priežastis?

- Man taip dažnai būna. Pirmas kėlinys toks, lyg manęs ten nebūtų, o antra dalis visuomet geresnė.

- Antrame finalo kėlinuke turėjai galimybę išplėšti auksą, kuomet du kartus mėginai atlikti „kryžiuką“. Trenerių versija, jog varžovė suvaidino traumą. O ką tu galvoji apie šį epizodą?

REKLAMA

REKLAMA

- Paėmiau kojas, sukryžiavau, pradėjau sukti, bet turkė, teisėjų nuomone, nepažeisdama taisyklių išslinko už kilimo krašto ir viskas, teisėjas sušvilpė. Turėjau gerą paėmimą, tikrai būčiau prasukus, tačiau turkė išsigelbėjo pabėgimu.

- Po šio epizodo ji paprašė medicininės pauzės. Kaip galvoji, ji susimuliavo traumą?

- Nenoriu ieškoti jokių pasiteisinimų, tačiau žiūrėjau video įrašą, nu, neatrodė kad buvo kažkas rimto. Ji atsistojo, pažiūrėjo į koją ir vėl atsisėdo. Gydytojai pačiupinėjo koją, pašaldė ir tiek.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

- Abi gavot poilsio, tačiau, manau, turkei jo daugiau reikėjo, nes pradėjai ją laužti. Ką apie tai manai?

- Bet aš irgi buvau pavargusi.

- Na taip, mačiau išraudusią kokios nesu matęs. Tu su dantų apsauga imtyniauji, ar netrukdo normaliai kvėpuoti?

- Jau pripratau. Per vieną treniruotę gavau per dantis, nuo to laiko visuomet nešioju.

- Dėkui, Greta, už atpasakotas emocijas ir sėkmės ateinančiuose startuose.