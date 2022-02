TV3 žiniasklaidos grupė su olimpinėmis žiemos žaidynėmis kviečia atsisveikinti kartu

Savo patogumui, olimpinių žaidynių uždarymo transliaciją nuo 14 val. šiandien stebėkite ne tik per TV3, bet ir internetu, naujienų portale tv3.lt.

„Daugiau nei dvi savaites TV3 žiniasklaidos grupė kartu su savo žiūrovais išgyveno svarbiausią metų sporto įvykį – olimpines žiemos žaidynės Pekine. Dėl to, kad žiūrovai šiuo laikotarpiu gautų visą svarbiausią informaciją, dirbo didžiulė TV3 komanda – reporteriai aktualiausiomis naujienomis kasdien dalijosi iš Pekino, o naujienų portalas tv3.lt transliavo ne tik visa tai, ką rodėme per TV3 ir TV6, bet ir dar daugiau – visų žaidynių metu dirbo speciali portalo olimpinė studija. Iš viso parodę daugiau nei 150 valandų sporto transliacijų, šiandien kviečiame paskutinei iš jų. Olimpinės žaidynės kas kartą įrodo, kad sportas žmones vienija, o mes, būdami svarbiausių sporto įvykių transliuotojais, džiaugiamės galėdami būti to dalimi, ir jau 2024 m. sportui neabejingus savo žiūrovus pakviesime tokiai pat nepamirštamai kelionei, kurią kartu patirsime stebėdami olimpines vasaros žaidynes iš Paryžiaus“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

Pekinas tapo pirmuoju miestu, kuriame įvyko ir vasaros, ir žiemos olimpinės žaidynės, o režisierius Zhang Yimou – pirmuoju žmogumi, kuris atidarymo ceremonijai vadovavo tiek 2008 metais, tiek ir 2022-aisiais. Būtent jam patikėta ir iškilminga uždarymo ceremonija, kurią žiūrovai išvys jau šį sekmadienį.

Teigiama, kad uždarymo ceremonija tęs idėją, kurią matėme ir išgirdome vasario 4-ąją, per olimpinių žiemos žaidynių atidarymą. Joje skelbiama, kad savo ateitį kuriame ne po vieną, o kartu. Visi olimpinių žiemos žaidynių uždarymo ceremonijos dalyviai – paprasti žmonės. Jie nėra žvaigždės, profesionalūs šokėjai ir kiti savo srities specialistai. Tai – universitetų, gimnazijų ir pradinių klasių mokiniai, kurie noriai prisidėjo prie svarbiausių olimpinių žiemos žaidynių ceremonijų.

Olimpinių žiemos žaidynių uždarymo ceremonija įvyks Pekino nacionaliniame stadione, vadinamu „Paukščio lizdu“. Sekmadienį būtent čia bus užgesinta olimpinė ugnis ir olimpinis deglas pradės kelionę po visą pasaulį iki kitų žiemos olimpinių žaidynių, kurios jau 2026 m. įvyks Italijoje.

Šiais metais olimpinėse žiemos žaidynėse Pekine dalyvavo gausiausia mūsų šalies komanda per visą olimpinių žiemos žaidynių istoriją – iš viso net 13 atletų. Atidarymo ceremonijos metu mūsų šalies vėliavą patikėta nešti debiutantams, dailiojo čiuožimo porai Paulinai Ramanauskaitei ir Deividui Kizalai, o uždarymo ceremonijos metu ją neš slidininkas Modestas Vaičiulis. Olimpinėse žiemos žaidynėse, kurios vyko trijose zonose – Pekine, Jančinge ir Džangdziakou – dalyvavo 90 nacionalinių olimpinių komitetų bei 2900 geriausių sportininkų iš viso pasaulio.

Nepraleiskite olimpinių žiemos žaidynių uždarymo ceremonijos – stebėkite ją jau šiandien, 14 val. per TV3, o internetu – per tv3.lt!