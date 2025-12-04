Tutyškinas žaidė visas rungtynes, Kučys joms registruotas, bet „Celje“ pasitraukė iš Slovėnijos taurės

„Celje“ gretose visas rungtynes žaidė gynėjas Artemijus Tutyškinas, kuris jau per pridėtą rungtynių laiką buvo įspėtas geltona kortele. Taip pat verta išskirti, kad šioms rungtynėms jau buvo registruotas puolėjas Armandas Kučys, bet jis dar liko ant suolo.
Tuo metu Albanijos lygoje rungtynes starto sudėtyje pradėjo puolėjas Manfredas Ruzgis, kuris žaidė 83 minutes, o jo ginamas „Vora“ klubas sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Vllaznia“ klubu.
Vartininkas Edvinas Gertmonas nebuvo registruotas Rumunijos taurės rungtynėms, kurias jo klubas Klužo „Universitatea Cluj“ sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Sepsi“ klubu.
