  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Tutyškinas žaidė visas rungtynes, Kučys joms registruotas, bet „Celje“ pasitraukė iš Slovėnijos taurės

2025-12-04 21:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 21:59

Ketvirtadienį savo pasirodymą Slovėnijos taurės varžybose baigė ir nugalėtojų titulo neapgynė lietuviškasis „Celje“ klubas, kuris išvykoje aštuntfinalio rungtynes rezultatu 0:1 pralaimėjo Liublianos „Olimpija“ klubui.

Artemijus Tutyškinas | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienį savo pasirodymą Slovėnijos taurės varžybose baigė ir nugalėtojų titulo neapgynė lietuviškasis „Celje" klubas, kuris išvykoje aštuntfinalio rungtynes rezultatu 0:1 pralaimėjo Liublianos „Olimpija" klubui.

0

„Celje“ gretose visas rungtynes žaidė gynėjas Artemijus Tutyškinas, kuris jau per pridėtą rungtynių laiką buvo įspėtas geltona kortele. Taip pat verta išskirti, kad šioms rungtynėms jau buvo registruotas puolėjas Armandas Kučys, bet jis dar liko ant suolo.

Tuo metu Albanijos lygoje rungtynes starto sudėtyje pradėjo puolėjas Manfredas Ruzgis, kuris žaidė 83 minutes, o jo ginamas „Vora“ klubas sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Vllaznia“ klubu.

Vartininkas Edvinas Gertmonas nebuvo registruotas Rumunijos taurės rungtynėms, kurias jo klubas Klužo „Universitatea Cluj“ sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Sepsi“ klubu.

Edvinas Gertmonas | Klubo nuotr.
Rumunijoje – nuostabus Gertmono pasirodymas
Artūras Dolžnikovas | Klubo nuotr.
Dolžnikovo klubas įveikė Tutyškino ekipą
Edvinas Gertmonas | Klubo nuotr.
Edvinas Gertmonas sugrįžo į vartus Rumunijoje
Artūras Dolžnikovas | Klubo nuotr.
Keli lietuviai šventė pirmąsias pergales Konferencijų lygoje

Į viršų