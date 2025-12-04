 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Real“ iškovojo pergalę po dramatiškos kovos

2025-12-04 21:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 21:18

Eurolygos keturioliktojo turo rungtynėse Stambulo „Anadolu Efes“ (5/9) ekipa namuose 75:81 (17:17, 24:20, 18:23, 16:21) nusileido Madrido „Real“ (8/6) krepšininkams.

M.Hezonja vedė komandą į pergalę

0

Pirmoje mačo dalyje vyko kova taškas į tašką ir nė vienai komandai atitrūkti nepavyko – ilgiau pirmavo „Anadolu Efes“, kuri keliskart buvo įgijusi 4 taškų persvarą, o toks skirtumas tarp komandų buvo užfiksuotas ir įpusėjus dvikovai – 41:37.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – toliau ekipos žygiavo greta, tik šįkart kėlinys buvo sėkmingesnis „Real“ ekipai, kuri dažniau buvo priekyje ir taip pat turėjo 4 taškų persvarą, bet ji pasibaigus trisdešimt minučių buvo minimali – 60:59.

Svarbiausi įvykiai sprendėsi paskutinėmis susitikimo minutėmis. Rezultatui esant 69:69, „Real“ pelnė 5 taškus be atsako – 74:69. Po kelių minučių situacija nepasikeitė, nes abi komandos apsikeitė tritaškiais – 77:72. Likus 38 sekundėms „Anadolu Efes“ dar viena ataka pasibaigė nesėkmingai ir Ispanijos klubas įmetė dvitaškį (79:72) likus 21 sekundei, kuris galutinai viską išsprendė šiame mače.

„Anadolu Efes“: Rolandas Šmitas 21 (3/5 tritaškiai, 24 naud. bal.), Ercanas Osmani 18 (4/4 tritaškiai), Rodrigue‘as Beaubois 11 (3/5 tritaškiai, 5 rez. perd.), Isaia Cordinier 10.

„Real“: Mario Heznoja 22 (4/6 tritaškiai), Trey‘us Lylesas 11 (5 atk. kam.), Chuma Okeke 10, Facundo Campazzo 9 (6 rez. perd.), Theo Maledonas 8.

