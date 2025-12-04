„Real“ iškovojo pergalę po dramatiškos kovos

Pirmoje mačo dalyje vyko kova taškas į tašką ir nė vienai komandai atitrūkti nepavyko – ilgiau pirmavo „Anadolu Efes“, kuri keliskart buvo įgijusi 4 taškų persvarą, o toks skirtumas tarp komandų buvo užfiksuotas ir įpusėjus dvikovai – 41:37.
Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – toliau ekipos žygiavo greta, tik šįkart kėlinys buvo sėkmingesnis „Real“ ekipai, kuri dažniau buvo priekyje ir taip pat turėjo 4 taškų persvarą, bet ji pasibaigus trisdešimt minučių buvo minimali – 60:59.
Svarbiausi įvykiai sprendėsi paskutinėmis susitikimo minutėmis. Rezultatui esant 69:69, „Real“ pelnė 5 taškus be atsako – 74:69. Po kelių minučių situacija nepasikeitė, nes abi komandos apsikeitė tritaškiais – 77:72. Likus 38 sekundėms „Anadolu Efes“ dar viena ataka pasibaigė nesėkmingai ir Ispanijos klubas įmetė dvitaškį (79:72) likus 21 sekundei, kuris galutinai viską išsprendė šiame mače.
„Anadolu Efes“: Rolandas Šmitas 21 (3/5 tritaškiai, 24 naud. bal.), Ercanas Osmani 18 (4/4 tritaškiai), Rodrigue‘as Beaubois 11 (3/5 tritaškiai, 5 rez. perd.), Isaia Cordinier 10.
„Real“: Mario Heznoja 22 (4/6 tritaškiai), Trey‘us Lylesas 11 (5 atk. kam.), Chuma Okeke 10, Facundo Campazzo 9 (6 rez. perd.), Theo Maledonas 8.
No better way to end the half than a Cordinier throw down 😤 pic.twitter.com/FjK2pRWBkt— SKWEEK (@skweektv) December 4, 2025
Usman Garuba said NO! ❌— EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025
Huge block by @RMBaloncesto big man @Usmangaruba as he denies Osmani at the rim! #MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/1pvSdFt3gH
