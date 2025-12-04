Mika Brunoldas atskleidė savo homoseksualumą: „Sporte šia tema kalbama per mažai“

„Tikiu, kad idealiame pasaulyje mums net nereikėtų apie tai skelbti. Ilgai galvojau, kaip apie tai kalbėti. Nors tai ne visada buvo lengva, slėpti savo tapatybės ir apsimetinėti tuo, kuo nesu, niekada nebuvo išeitis“, – rašė M. Brunoldas.
190 cm ūgio dešiniarankis, šiuo metu esantis šeštas pagal reitingą tarp Šveicarijos tenisininkų, pabrėžė, kad sporte vis dar trūksta atvirų pokalbių apie LGBTQ+ bendruomenę.
M. Brunoldas tapo antruoju aktyviu vyrų tenisininku per pastaruosius metus, viešai pranešusiu apie savo seksualinę orientaciją. Praėjusių metų gruodį brazilas Joao Lucasas Reisas da Silva pasidalijo savo ir partnerio nuotraukomis, tapdamas pirmuoju ATP turo žaidėju, viešai atskleidusiu, kad yra homoseksualus.
M. Brunoldas per karjerą yra laimėjęs 4 ITF vyrų vienetų turnyrus, iš kurių net 3 – 2024 m.
