  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Mika Brunoldas atskleidė savo homoseksualumą: „Sporte šia tema kalbama per mažai“

2025-12-04 19:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 19:14

21 metų Šveicarijos tenisininkas Mika Brunoldas šeštadienį socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė, kad yra homoseksualus. ATP reitinge 307-ą vietą užimantis sportininkas teigė, jog prabilti nusprendė tiek dėl savęs, tiek dėl noro, kad ši tema sporto pasaulyje nebūtų tabu.

Mika Brunoldas | Scanpix nuotr.

0

„Tikiu, kad idealiame pasaulyje mums net nereikėtų apie tai skelbti. Ilgai galvojau, kaip apie tai kalbėti. Nors tai ne visada buvo lengva, slėpti savo tapatybės ir apsimetinėti tuo, kuo nesu, niekada nebuvo išeitis“, – rašė M. Brunoldas.

190 cm ūgio dešiniarankis, šiuo metu esantis šeštas pagal reitingą tarp Šveicarijos tenisininkų, pabrėžė, kad sporte vis dar trūksta atvirų pokalbių apie LGBTQ+ bendruomenę.

M. Brunoldas tapo antruoju aktyviu vyrų tenisininku per pastaruosius metus, viešai pranešusiu apie savo seksualinę orientaciją. Praėjusių metų gruodį brazilas Joao Lucasas Reisas da Silva pasidalijo savo ir partnerio nuotraukomis, tapdamas pirmuoju ATP turo žaidėju, viešai atskleidusiu, kad yra homoseksualus.

M. Brunoldas per karjerą yra laimėjęs 4 ITF vyrų vienetų turnyrus, iš kurių net 3 – 2024 m.

