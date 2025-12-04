„Kauno Žalgiris“ sudarė profesionalų kontraktą su 16-mečiu Vėju Pociumi

„Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos auklėtinis praėjusiame sezone reguliariai vilkėjo „Kauno Žalgirio B“ marškinėlius Pirmos lygos pirmenybėse, o sezono pabaigoje prisijungė prie pagrindinės komandos.
„Vėjo atvejis ypatingas, kadangi pats Vėjas yra ypatingas. Tai vienas didžiausių savo kartos talentų Lietuvoje, o kiekvienas toks jaunas lietuvis mus domina. Norisi, kad jis augtų, tobulėtų, užaugtų mūsų sistemoje, žaistų pagrindinėje komandoje ir išvyktų į užsienį. Sezono pabaigoje, kai jis jau treniravosi su pagrindine komanda, gavome gerų atsiliepimų ir iš trenerių štabo, o tai mus labai džiugina. Ne kiekvienas jaunas žaidėjas sugeba iškart prisitaikyti“, – po sutarties pasirašymo pasakojo klubo prezidentas Mantas Kalnietis.
V.Pocius taip pat yra nuolat kviečiamas į Lietuvos jaunimo rinktines, jau buvo patraukęs ir užsienio klubų dėmesį, kurių peržiūrose spėjo ir sudalyvauti.
„Tai pirmas žingsnis profesionalo link – tai viena iš išsipildžiusių svajonių. Eisime toliau ir sieksime kitų tikslų. Pagrindinė komanda labai šiltai priėmė, man labai patiko, o vėliau gavau šansą ir debiutuoti. Sakyčiau, kad sprendimas pasirašyti sutartį su „Kauno Žalgiriu“ nebuvo sudėtingas, nes kartu su mama norėjome čia būti“, – sakė V.Pocius.
Lietuvos čempionu tapęs „Kauno Žalgirio“ futbolo klubas nuo šiol skirs dar didesnį dėmesį savo jaunųjų talentų gerovei.
„Suprasdami, kad Lietuvoje turime problemų su jaunų futbolininkų ugdymu, esame užsibrėžę tikslą jau nuo šių metų į savo jaunimą žiūrėti dar profesionaliau, taip pat ieškosime būdų, kaip pritraukti talentingiausius visos Lietuvos žaidėjus. Suteiksime jiems sąlygas gyventi, sportuoti kelis kartus per dieną ir mokytis“, – jaunimo sistemos viziją pristatė M.Kalnietis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.