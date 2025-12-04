 
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos dvikova tarp „Olympiacos“ ir „Fenerbahče“ atidėta dėl stiprios liūties

2025-12-04 19:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 19:36

Ketvirtadienį Eurolygos keturioliktojo turo rungtynėse turėjo susitikti Pirėjo „Olympiacos“ ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“.

Rungtynės nukeltos dėl oro sąlygų

Ketvirtadienį Eurolygos keturioliktojo turo rungtynėse turėjo susitikti Pirėjo „Olympiacos" ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče".

Iki mačo pradžios likus vos kelioms valandoms paskelbta, kad dvikova yra nukeliama dėl ekstremalių oro sąlygų – šiuo metu Pirėjuje stipriai lyja, o dėl susikaupusio vandens jau susiduriama su logistikos problemomis. Maža to, liūtis turėtų tik stiprėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat „Taikos ir draugystės sporto rūmai“ turi problemų su stogu ir didelis kritulių kiekis patenka į vidų.

Abi komandos šiuo metu Eurolygoje turi po 8 pergales ir po 5 pralaimėjimus bei dalijasi 4–9 vietas.

