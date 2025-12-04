Eurolygos dvikova tarp „Olympiacos“ ir „Fenerbahče“ atidėta dėl stiprios liūties

Iki mačo pradžios likus vos kelioms valandoms paskelbta, kad dvikova yra nukeliama dėl ekstremalių oro sąlygų – šiuo metu Pirėjuje stipriai lyja, o dėl susikaupusio vandens jau susiduriama su logistikos problemomis. Maža to, liūtis turėtų tik stiprėti.
Taip pat „Taikos ir draugystės sporto rūmai“ turi problemų su stogu ir didelis kritulių kiekis patenka į vidų.
Abi komandos šiuo metu Eurolygoje turi po 8 pergales ir po 5 pralaimėjimus bei dalijasi 4–9 vietas.
🚨 Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının oynanacağı Barış ve Dostluk Salonu'nun çatısından yağmur suyu zemine aktı. Sular temizlenmeye çalışılıyor.
Λίμνη η πλατεία στο Μοναστηράκι έξω από τον σταθμό του Μετρό
Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi.
