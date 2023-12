Turkijoje sustabdytos visos futbolo lygos rungtynės po to, kai klubo prezidentas smogė teisėjui į veidą

F. Koca išėjo į aikštę ir trenkė teisėjui Halilui Umutui Melerui pasibaigus rungtynėms po to, kai „Rizespor“ 97-ąją minutę „Eryaman“ stadione sužaidė lygiosiomis 1:1. Tai parodė valstybinio transliuotojo filmuota medžiaga.

Po rungtynių „Ankaragucu“ sirgaliai įsiveržė į aikštę, o nukritęs H. U. Meleris taip pat buvo spardomas kojomis, nors neaišku, kas buvo užpuolikai. Galiausiai, padedamas policijos, teisėjas nuėjo į rūbinę.

„Turkijos futbolo federacija nusprendė neribotam laikui sustabdyti visų lygų rungtynes“, – federacija paskelbė X socialiniame tinkle.

„Su tuo susijęs klubas, klubo pirmininkas, klubo pareigūnai ir visi kalti dėl teisėjo Umuto Melerio užpuolimo bus kuo griežčiausiai nubausti“, – pridėjo jie.

Vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya sakė X įraše teigė, kad buvo išduotas įsakymas dėl F. Koca sulaikymo, pridurdamas, kad jau buvo sulaikyti du asmenys.

🚨 A Turkish Super Lig referee was punched to the ground by Ankaragucu's president after storming onto the pitch following his side's draw with Rizespor.



Referee Halil Umut Meler was knocked over by Ankaragucu president Faruk Koca, after he ran onto the pitch after his team… pic.twitter.com/Fb4adxrKkO

