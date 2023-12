Dėl sirgaliaus mirties nutrauktos ir perkeltos „Granada“ ir „Athletic“ rungtynės

Iš pradžių rungtynės buvo sustabdytos 17-ąją minutę, kai medikai bandė gaivinti „Granada“ sirgalių, kuriam mačo metu sustojo širdis, ir galiausiai po valandos jos buvo nutrauktos.

Rungtynės, kuriose Bilbao pirmavo 1:0 po Inaki Williams įvarčio šeštąją minutę, bus tęsiamos pirmadienį.

Lyga pridūrė, kad rungtynės bus pratęstos nuo 17-os minutės.

Breaking: The LALIGA match between Granada and Athletic Club was suspended after a fan died at the Nuevo Estadio de Los Cármenes.



The match was stopped in the 17th minute and will be replayed at a later time. pic.twitter.com/B0jMSbkpys