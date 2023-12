„Girona“ pirmą kartą įveikė „Barcelona“ futbolininkus ir užkopė į Ispanijos lygos viršūnę

Tai buvo itin svarbi pergalė nugalėtojams, kadangi jie Barselonos klubą įveikė pirmą kartą istorijoje.

„Girona“ į priekį veržtis pradėjo jau rungtynių pradžioje, kai Artemas Dovbykas 12-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė komandą į priekį 1:0.

Visgi, neilgai trukus Robertas Lewandowskis 19-ąją minutę puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir atstatė dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Dar prieš pertrauką Miguelis Gutierrezas 40-ąją minutę atliko nuostabų smūgį ir nepaliko šansų vartininkui bei persvėrė rezultatą „Girona“ naudai 2:1.

Girona's FIRST-EVER win vs. Barcelona was a big one 😤 pic.twitter.com/Lv7OmId7R7