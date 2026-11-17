„Manau, abi komandos žaidė gerai. „Bayern“ pataikė daug tritaškių, todėl turėjome problemų. Galbūt kai kur rizikavome, o jie tuo sėkmingai pasinaudojo. Manau, nugalėjo charakteris. Išlikome ramūs, dalijomės kamuoliu ir, žinoma, suradome komandos draugą Carseną, kuris visą vakarą pataikė savo metimus. Tai visos komandos pergalė. Dabar turime pailsėti ir pasiruošti, nes po dviejų dienų vėl žaisime“, – kalbėjo Ą. Tubelis.
Žalgiriečių puolėjas sulaukė klausimo ir apie tai, kas leidžia komandai tęsti pergalių seriją. Jo teigimu, sėkmę padeda kurti tarpusavio ryšys ir gera atmosfera.
„Šešios pergalės iš eilės Eurolygoje nėra lengvai pasiekiamos. Manau, mūsų vienybė ir tarpusavio supratimas yra geri, visi skleidžia gerą energiją. Net nežinau, neturiu žodžių, nes sužaidėme ilgas rungtynes. Tiesiog džiaugiuosi dėl savo komandos. Turime judėti pirmyn ir nesustoti“, – sakė Ą. Tubelis.
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