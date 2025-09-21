Trys lietuviai – Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius – kovoja dėl pasaulio čempiono medalių (GYVAI)

Nuo 14.10 val. prasidėsiančiame finale varžysis ir trys lietuviai – Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius, o varžybų eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
Į finalą Martynas Alekna pateko diską jau pirmuoju bandymu numetęs 67,16 m, Mykolas Alekna – 65,39 m (65,39 – x – 65,29), o A. Gudžius – 65,18 m (65,18 – x – 65,05).
Mykolas Alekna pasaulio čempionatų istorijoje jau yra iškovojęs sidabro (2022 m.) ir bronzos (2023 m.) medalius, A. Gudžius 2017 m. iškovojo auksą, o 2022 m. – bronzą, tuo tarpu Martynui Aleknai tai yra tik antrasis pasaulio čempionatas karjeroje, o pirmą kartą 2023 m. jis užėmė 21-ą vietą.
Finale be lietuvių taip pat varžysis švedas Danielis Stahlis, slovėnas Kristjanas Čehas, australas Matthew Denny, vokietis Henrikas Hanssenas, austras Lukas Weibhaidingeris, kubietis Mario Alberto Diazas, Naujosios Zelandijos atstovas Connoras Bellas, vokietis Mika Sosna ir Samoa atstovas Alexas Rose‘as.
Lietuva (3 aukso, 3 sidabro, 2 bronzos) yra antra sėkmingiausia valstybė per vyrų disko metimo istoriją pasaulio čempionatuose. Geresniais rezultatais pasigirti gali tik Vokietija (8, 2, 5).
