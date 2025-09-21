Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Trys lietuviai – Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius – kovoja dėl pasaulio čempiono medalių (GYVAI)

2025-09-21 13:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 13:00

Sekmadienį Tokijuje (Japonija) baigsis pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kurio paskutinę dieną bus išdalinti medaliai ir disko metimo rungtyje.

Mykolas Alekna | Scanpix nuotr.

Sekmadienį Tokijuje (Japonija) baigsis pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kurio paskutinę dieną bus išdalinti medaliai ir disko metimo rungtyje.

REKLAMA
0

Nuo 14.10 val. prasidėsiančiame finale varžysis ir trys lietuviai – Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius, o varžybų eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

TIESIOGIAI
s.
Varžybų eiga

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į finalą Martynas Alekna pateko diską jau pirmuoju bandymu numetęs 67,16 m, Mykolas Alekna – 65,39 m (65,39 – x – 65,29), o A. Gudžius – 65,18 m (65,18 – x – 65,05).

REKLAMA
REKLAMA

Mykolas Alekna pasaulio čempionatų istorijoje jau yra iškovojęs sidabro (2022 m.) ir bronzos (2023 m.) medalius, A. Gudžius 2017 m. iškovojo auksą, o 2022 m. – bronzą, tuo tarpu Martynui Aleknai tai yra tik antrasis pasaulio čempionatas karjeroje, o pirmą kartą 2023 m. jis užėmė 21-ą vietą.

REKLAMA

Finale be lietuvių taip pat varžysis švedas Danielis Stahlis, slovėnas Kristjanas Čehas, australas Matthew Denny, vokietis Henrikas Hanssenas, austras Lukas Weibhaidingeris, kubietis Mario Alberto Diazas, Naujosios Zelandijos atstovas Connoras Bellas, vokietis Mika Sosna ir Samoa atstovas Alexas Rose‘as.

Lietuva (3 aukso, 3 sidabro, 2 bronzos) yra antra sėkmingiausia valstybė per vyrų disko metimo istoriją pasaulio čempionatuose. Geresniais rezultatais pasigirti gali tik Vokietija (8, 2, 5). 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų