Tris kartus „Formulės 1“ čempionui Piquet skirta 950 tūkst. dolerių bauda už aštrius pasisakymus

Interviu metu 2021 m. lapkritį N. Piquet, kalbėdamas apie L. Hamiltono Didžiosios Britanijos Grand Prix avariją su Maxu Verstappenu, naudojo rasinį šmeižtą, kalbėdamas apie septynis kartus pasaulio čempioną. N. Piquet dukra Kelly yra M. Verstappeno mylimoji.

Praėjusį birželį socialiniuose tinkluose pasirodžius šio interviu filmuotai medžiagai, L. Hamiltonas paragino imtis veiksmų, kad būtų galima pakeisti „archajišką mąstymą“. 70-ies N. Piquet atsiprašė brito vairuotojo ir teigė, kad jo komentarai buvo neteisingai išversti.

🚨 | Nelson Piquet Snr. has been ordered to pay $953,050 (5 million Brazilian Reals) in moral damages for racist and homophobic comments made against Lewis Hamilton in 2021



