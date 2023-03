„Formulės 1“ etape Saudo Arabijoje – vėl „Red Bull“ dominavimas

Tiesa, veterano džiaugsmas netrukus baigėsi. Teisėjai nustatė, kad F.Alonso padarė apmaudžią klaidą – netinkamai atsistojo į starto vietą. Už tai ispanas gavo 5 sek. baudą.

Tiesa, dar prieš ją atlikdamas, F.Alonso prarado pirmą vietą, kai trasoje buvo aplenktas S.Perezo. Po šio momento S.Perezas problemų nebeturėjo, dominavo visą likusią distanciją ir šventė 5-ą karjeros pergalę. 2-as finišavo vos iš 15-os vietos startavęs olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“).

Čempionato favoritas nuo pat lenktynių pradžios demonstravo neblogą greitį, aplenkė nemažai varžovų į greitai pakilo į dešimtuką. M.Verstappenui labai pasisekė, kai teisėjai priėmė keistą sprendimą išleisti saugos automobilį. Toje situacijoje kanadietis Lance‘as Strollas („Aston Martin“) sustojo šalia trasos saugioje zonoje, kur maršalai galėjo greitai pašalinti bolidą.

Visgi, teisėjai vaizdo stebėjimo kamerose tikino nematę, kur yra L.Strollas, todėl nusprendė nerizikuoti ir išleido saugos automobilį, vietoj to, kad paskelbtų virtualią saugos automobilio fazę.

M.Verstappenas, paskelbus apie saugos automobilį, dar nebuvo stojęs boksuose, todėl pasinaudojo savo proga ir atliko „pigesnį“ sustojimą. Tai olandui leido aplenkti abu „Ferrari“ pilotus, kurie buvo sustoję šiek tiek anksčiau lenktyniniu režimu ir todėl praradę daugiau laiko.

Pratęsus lenktynes, M.Verstappenas greitai susitvarkė su britu George‘u Russellu („Mercedes“) bei F.Alonso ir atvažiavo antras, nesugebėdamas pakovoti su S.Perezu. Tiesa, olandas ne kartą skundėsi bolido problemomis, nors jo greitis ir nebuvo prastesnis nei varžovų.

F.Alonso iki finišo išlaikė trečią poziciją ir 100-ąjį kartą karjeroje lipo ant podiumo. Už jo finišavo abu „Mercedes“ britai – G.Russellas bei Lewisas Hamiltonas. Atnaujinta 20.47 val.

Visgi jau po lenktynių teisėjai pranešė, kad F.Alonso netinkamai atliko jam skirtą 5 sek. baudą. Už tai ispanas gavo 10 sek. baudą ir iš 3-ios vietos nukrito į 4-ą. Tai reiškia, kad į 3-ią vietą pakilo G.Russellas, tik jis tai sužinojo jau po apdovanojimų ceremonijos.

Blankiai pasirodė „Ferrari“ pilotai. Ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis finišavo 6-as, o monakietis Charlesas Leclercas, startavęs iš 12-os vietos, užėmė 7-ą vietą bei buvo išreiškęs nepasitenkinimą kai kuriais komandos veiksmais.

M.Verstappenas su 44 taškais liko čempionato lyderiu, nes Džidoje gavo papildomą tašką, kai įveikė greičiausią lenktynių ratą prieš pat finišą. S.Perezas su 43 tšk. liko antras, trečią vietą išlaikė F.Alonso (27). Konstruktorių įskaitoje „Red Bull“ (87) tolsta nuo „Mercedes“ (41) bei „Aston Martin“ (35).

Trečiosios sezono lenktynės balandžio 2 d. bus surengtos Australijoje.

