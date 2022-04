Tragišką sezoną užbaigusi „Lakers“ atleido vyriausiąjį trenerį

LeBroną Jamesą, Anthony Davisą ir Russellą Westbrooką suvienijusi komanda prieš sezoną kėlė aukštus tikslus, tačiau dėl traumų ir tiesiog prasto žaidimo liko už įkrintamųjų borto, Vakarų konferencijoje užimdami vos vienuoliktąją vietą. F.Vogelis „Lakers“ treniravo nuo 2019-ųjų. Jam tai buvo trečiasis tokias pareigas patikėjęs klubas – anksčiau jis vyriausiojo trenerio postą užėmė Indianos „Pacers“ (2011–2016 metais) ir Orlando „Magic“ (2016–2018).

Frank Vogel addressing Woj's report that he has coached his last game as head coach of the Lakers#NBATwitter #LakeShow https://t.co/dPSGXTdDVD pic.twitter.com/UWzKtP2Cs2