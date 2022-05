Tragiška nelaimė: nuskendo ekstremalų triuką bandęs alikti buvęs „Vitesse“ futbolininkas

Atostogų su žmona išvykęs 31-erių vyras nusprendė atlikti ekstremalų triuką. Jis bandė nušokti nuo 35 metrų aukščio uolų ir panerti į vandenį. Žmona M.Lamrabatte‘o šuolį filmavo, bet greitai suprato, kad kažkas ne taip.

„O, dieve“, – suriko futbolininko žmona, kai šis nesėkmingai nusileido į vandenį.

Deja, į paviršių M.Lamrabatte‘as taip ir neiškilo. Šaltinių teigimu, buvęs futbolininkas po šuolio dalinai prarado sąmonę, todėl nepajėgė išplaukti į paviršių ir nuskendo.

„Vitesse“ klubo atstovai išreiškė užuojautą mirusiojo artimiesiems: „Mus pasiekė liūdnos naujienos apie tragišką Mourado Lamrabatte‘o mirtį. Buvusiam komandos puolėjui buvo tik 31-eri. Linkime jo šeimai ir draugams stiprybės“.

