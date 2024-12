Tragedija sporto pasaulyje: Šveicarijoje tragiškai žuvo olimpietė

Nelaimė įvyko Arosoje, Šveicarijoje. Pranešama, kad sportininkę besileidžiančią trasoje užklupo sniego lavina.

Skelbiama, kad S. Hediger bandė gelbėtis, bet jai laiku nepavyko palikti trasos ir ją užgriuvo sniego lavina. Į įvyko vietą greitai atvyko gelbėtojai, kurie netrukus rado sportininkę, bet jos gyvybės jau nepavyko išgelbėti.

Sportininkė dalyvavo prieš dvejus metus vykusiose 2022 m. žiemos žaidynėse Pekine. Snieglentininkė komandinėje rungtyje kartu su Kalle Koblet iškovojo septintąją vietą, o individualiose varžybose ji užėmė 19-ąją vietą.

2023–2024 m. Pasaulio taurės sezone S.Hediger iškovojo dvi prizines vietas. 2023 m. žiemos universiadoje Leik Pleside ji laimėjo aukso medalį.

Gruodžio 14 d. S.Hediger dalyvavo Pasaulio taurės etape Červinijoje (Italija). S.Hediger ruošėsi startui 2024 m. pasaulio čempionate Engadine (Šveicarija), kuris turėjo vykti jos gimtinėje.

KILLED IN AVALANCHE



Swiss Olympic snowboarder Sophie Hediger died in an avalanche. She was 26 years old.



READ: https://t.co/26X2y2NaCX pic.twitter.com/7nFIXoopiG