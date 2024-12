Įspūdinga Kasparo Jakučionio darbo etika: daugiau nei 400 metimų per savaitę ir treniruotės naktimis

NCAA šiuo metu labai vertinamas lietuvis teigė, jog įtampos nejaučia.

„Aš nejaučiu jokio spaudimo. Nesvarbu, ar lieka dvi minutės iki rungtynių pabaigos, ar tai yra rungtynių pradžia. Aš tiesiog bandau kurti komandai, priimti gerą sprendimą ir tiek“, – teigė Kasparas Jakučionis.

Šiuo metu jį treniruojantis Bradas Underwoodas taip pat negailėjo auklėtiniui pagyrų.

„Jis nebijo didelės akimirkos, nebijo suklysti. Kai pralaimime prieš stipriausią šalies komandą, jis eina į sporto salę vidurnaktį, kur Kasparas liko iki antros ryto. Jis per savaitę atliko net 4200 metimų naudodamasis mūsų treniruokliu. Negana to, jis tą darė per egzaminų savaitę.

Beje, Kasparas turi aukščiausią įmanomą akademinį vidurkį, tad tada, kai darai visus tuos dalykus, įgyji pasitikėjimą savimi, kurį Kasparas ir taip turi. Jis nebijo nesėkmingo momento, o tai jam leidžia būti puikiu lemiamomis rungtynių momentais“, – K. Jakučionio išskirtinumą gyrė B. Underwoodas.

Šį sezoną K.Jakučionis NCAA pirmenybėse vidutiniškai fiksuoja 16,5 taško, 5,7 atkovoto kamuolio ir 5,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Su tokiais rezultatais jis yra septintas rezultatyviausias NCAA pirmenybėse.

Puikiai šį sezoną rungtyniaujantis K.Jakučionis šiuo metu fiksuoja šešių iš eilės rungtynių seriją, kurios metu pelno bent po 20 taškų.

Tokius pasirodymus be K.Jakučionio pavyko užfiksuoti vos trims krepšininkams: Ericas Gordonas, Krisas Humphriesas ir Michaelas Reddas.