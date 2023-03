Tobulą smūgį koja atlikęs Leonas Edwardsas apgynė UFC čempiono titulą

K. Usmanas iki 2021 m. lapkričio 6 dienos UFC organizacijoje buvo iškovojęs 15 pergalių (įskaitant pergalę prieš L.Edwardsą 2015 m. gruodį) iš tiek pat galimų ir 2022 m. rugpjūtį užtikrintai pirmavo antroje tarpusavio kovoje prieš L. Edwardsą, tačiau tada penktojo raundo pabaigoje L.Edwardsas atliko tobulą smūgį koja į galvą ir nokautavo K. Usmaną bei atėmė jam priklausiusį čempiono diržą.

