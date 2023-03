Ukrainoje gimęs sportininkas UFC ringe skandavo „Rusija, Rusija!“

„Twitter“ socialiniame tinkle pasklido vaizdo įrašas, kuriame galima matyti, kaip N. Krilovas ringe vaikšto skanduodamas „Rusija!“. Tokį jo elgesį iššaukė susirinkusių UFC kovų fanų skanduotės, kuriose buvo pabrėžiamos Jungtinės Amerikos Valstijos.

Baltarusijos opozicijos kanalas „Nexta“ savo „Twitter“ paskyroje pasidalino šiuo vaizdo įrašu su prierašu: „Nikita Krylovas dar kartą visiems įrodė, kad rusai yra „kultūringiausia“ tauta pasaulyje.“

And this is another Russian fighter, who participated yesterday in the UFC tournament in the United States.



Nikita Krylov once again proved to everyone that Russians are the most "cultured" nation in the world. pic.twitter.com/dJBYaq171T