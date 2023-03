Prireikė vos 2 minučių: Jonesas privertė varžovą pasiduoti ir tapo UFC sunkiascvorių čempionu

Buvęs ilgametis UFC pussunkio svorio kategorijos čempionas J. Jonesas pagaliau debiutavo sunkiasvorių divizione bei vos per kelias minutes atliko giljotinos veiksmą bei privertęs pasiduoti 32-ejų metų prancūzą Cirylą Gane‘ą (11-2) tapo laisvojo sunkiasvorių čempiono titulo savininku.

J. Joneso įėjimas į ringą buvo kiek komplikuotas – ant kairės kojos kovotojas buvo užsiklijavęs kelis specialius pleistrus, su kuriais į narvą jis eiti negalėjo. Visgi po keleto akimirkų jie buvo nukirpti ir J. Jonesas pagaliau žengė į narvą.

Praėjus vos 9 sekundėms teisėjui kovą teko stabdyti, kuomet apsikeičiant spyriais C. Gane‘as pataikė tiesiai į J. Joneso tarpukojį. Praėjus minutei C. Gane‘as po nesėkmingo smūgio buvo nesunkiai parverstas ant žemės, o po nesėkmingo bandymo atsistoti, J. Jonesas vos per kiek daugiau nei 2 minutes nuo kovos pradžios atliko giljotinos veiksmą ir C. Gane‘as buvo priverstas pasiduoti.

THE GREATEST OF ALL TIME IS NOW THE HEAVYWEIGHT WORLD CHAMP 🏆



JON JONES SUBMITS CIRYL GANE!! #UFC285 pic.twitter.com/JOiAnweVJ5 — UFC (@ufc) March 5, 2023

Po kovos J. Jonesas patvirtino, kad nori susikauti su buvusiu sunkiasvorių čempionu Stipe'u Miočičiumi, su kuriuo kova turėtų įvykti šių metų liepos mėnesį bei teigė, kad S. Miočičius yra geriausias visų laikų sunkiasvorių kovotojas.

Stipe next!? 👀@JonnyBones already has his sights set on his first heavyweight title defense #UFC285 pic.twitter.com/DUATmTO99u — UFC (@ufc) March 5, 2023

Per visą karjerą iki šiol J. Joneso rekorde užfiksuota tik vienas pralaimėjimas, kuomet 2009 m. jis dominuodamas kovoje prieš Mattą Hamillą atliko neleistiną smūgį alkūne ir už tai jam buvo išrašyta nesėkmė. Paskutinį kartą J. Jonesas kovojo 2020 m. vasarį, kai vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo Dominicką Reyesą bei atlaisvino pussunkio svorio kategorijos čempiono titulą.

C. Gane‘as savo karjerą MMA pradėjo tik prieš maždaug penkerius metus. Vos po metų nuo profesionalios MMA karjeros pradžios, C. Gane‘as pateko į UFC, kur iškovojo septynias pergales iš eilės, tačiau tada, kovodamas dėl sunkiasvorių čempiono diržo, vieningu teisėjų sprendimu pralaimėjo dabar jau buvusiam čempionui Francisui Ngannou. Sugrįžęs po šio pralaimėjimo, C. Gane‘as trečiame raunde nokautavo Tai Tuivasa ir gavo antrą šansą kovoti dėl titulo.