Titulų medžioklė: ar daug Šarūnas Jasikevičius atsilieka nuo savo mokytojo Željko Obradovičiaus?

Portaltas tv3.lt domėjosi, kokios yra 48-erių Lietuvos krepšinio specialisto galimybės pasivyti ar net titulais ateityje aplenkti savo garsųjį mokytoją.

Krepšininko karjerą Š. Jasikevičius baigė 2014 metais būdamas 38-erių ir iškart tapo Gintaro Krapiko asistentu Kauno „Žalgirio“ komandoje. Šias pareigas vienas geriausių visų laikų Lietuvos rinktinės įžaidėjų ėjo pusantrų metų, o pagrindiniu „Žalgirio“ strategu tapo 2016-ųjų sausį būdamas 39-erių, kai Kauno klubas nutraukė bendradarbiavimą su G. Krapiku.

Dirbdamas „Žalgiryje“ lietuvis užsitarnavo kaip vieno geriausių Europos trenerių vardą ir per keturis su puse metų sugebėjo penkiskart tapti LKL čempionu bei trissyk iškovoti Karaliaus Mindaugo taurę. Visgi įsimintiniausias jo pasiekimas Kaune – 2018 m. pasiektas Eurolygos finalinis ketvertas ir ten užimta trečioji vieta.

2020-ųjų vasarą būdamas 44-erių Šaras kartu su dar dviem „Žalgirio“ trenerių štabo nariais Dariumi Maskoliūnu ir Tomu Masiuliu pakėlė sparnus į Ispaniją, kur trejus metus vadovavo „Barcelona“ ekipai.

Vadovaujama lietuvio Katalonijos sostinės ekipa dukart laimėjo ACB pirmenybes ir du sykius kėlė į viršų Karaliaus taurę. Jis taip pat visus 3 sykius pasiekė Eurolygos finalo ketvertą, bet laimėti ten taip ir nepavyko.

Šią vasarą būdamas 47-erių Š. Jasikevičius nepratęsė sutarties su „Barcelona“ ir kurį laiką buvo be darbo. Pailsėjęs jis gruodžio viduryje priėmė Stambulo „Fenerbahče“ ekipos pasiūlymą ir perėmė ekipos vairą iš graikos Dimitrio Itoudžio.

Nuo Šaro atvykimo į Stambulą šio ekipos žaidimas pasikeitė kardinaliai.

Iki jam atvykstant vienas turtingiausių Europos klubų murkdėsi klubo vadovų netenkinančioje 11-oje turnyrinės lentelės vietoje ir buvo anksčiau laiko nurašytas daugelio krepšinio ekspertų.

Visgi atvykus Šarui stambuliečiai sugebėjo apversti savo sezoną aukštyn kojomis ir dabar žengia penktoje turnyrinės lentelės vietoje. Jie taip pat vasario 18-ą dieną iškovojo šalies taurę, kai finale 80:67 įveikė kitą Eurolygos klubą – Stambulo „Anadolu Efes“.

Taigi būdamas 48-erių metų amžiaus Š. Jasikevičius savo trofėjų lentynoje turi septynis nacionalinių pirmenybių titulus ir šešias taures, iškovotas trijose skirtingose šalyse. Tad iš viso lietuvio lentyną šiuo metu puošia trylika trofėjų, kuriuos šis iškovojo būdamas vyriausiuoju trijų skirtingų ekipų treneriu.

Tai, kad Š. Jasikevičius vieną dieną gali tapti geriausiu visų laikų Europos treneriu neseniai pasakė jo auklėtinis „Fenerbahče“ ekipoje Marko Guduričius.

Krepšininkas savo kailiu patyrė, kokių naujovių komandoje įnešė ambicijų nestokojanti lietuvis, o jo darbo metodus galėjo nesunkiai palyginti su prieš tai ekipai vadovavusiu D. Itoudžiu.

Serbo buvo paklausta, ar Š. Jasikevičius gali atvesti Stambulo klubą ant aukščiausiosios Eurolygos pakylos, taip kaip tą 2017-ais metais padarė Ž. Obradovičius, o šis atsakė nedvejodamas.

„Esu dėl to šimtu procentų tikras. Manau, kad Š. Jasikevičius jau dabar yra vienas geriausių visų laikų „Fenerbahče“ trenerių, o jo pasiekti rezultatai galiausiai visą tai patvirtins. Jis nuolat tobulėja ir auga, turi savitą treniravimo stilių. Kiekvieną dieną jis grįžta su naujomis idėjomis“, – specialisto iš Lietuvos talentu neabejoja M. Guduraičius.

Norint sužinoti Š. Jasikevičiaus galimybes vieną dieną aplenkti savo mokytoją, turėtume paskaičiuoti kiek trofėjų Ž. Obradovičius buvo iškovojęs būdamas tokio amžiaus, kokio dabar yra Š. Jasikevčius.

Ž. Obradovičius pats būdamas krepšininku žaidė „Partizan“ ekipoje 1984-1991 m.

