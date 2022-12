Titulą apgynęs Fury: apie kovą su Usyku, rimtesnį varžovą už ukrainietį ir Chisorą

Po pergalės T.Fury ringe atidavė pagarbą varžovui, bet pažymėjo, kad D.Chisorai jau veikiausiai reikėtų trauktis. Veteranas iš paskutinių 5 kovų pralaimėjo 4 ir dabar turi gerą progą kabinti pirštines ant vinies, nes už kovą su T.Fury susižėrė milijonus.

„Negaliu kalbėti kito žmogaus vardu ir negaliu priimti už jį sprendimų. Derekas pats nuspręs, kas jam geriausia, nes jis yra šio sporto legenda. Didžiojoje Britanijoje jis yra tarsi bokso folkloro herojus. Kas gi nemėgsta stebėti Dereko kovų? Jis visada sukuria gerą reginį ir atiduoda visas jėgas. Šiame sporte jis jau labai ilgai. Visgi, aš pats norėčiau, kad jis jau baigtų karjerą“, – sakė T.Fury.

Po pergalės britas kreipėsi į 3 iš 4 pagrindinių pasaulio čempiono diržų turintį ukrainietį Oleksandrą Usyką, kuris priėjo prie ringo ir klausėsi T.Fury žodžių tirados, pats į tai niekuo neatsakydamas. T.Fury dar neseniai skeptiškai vertino galimybę kautis su O.Usyku, bet dabar žada padovanoti fanams tą kovą, kurios jie trokšta.

On aime (ou pas), mais Tyson Fury a ressuscité la catégorie poids lourds en voulant fracasser tous les plus grands de son époque. Et en le faisant avec la manière quand l’adversaire accepte le défi.



J’espère qu’Usyk ne se défilera comme Joshua.pic.twitter.com/l7nUeuSn5c