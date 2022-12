Fantastika: 3 kartus pirmame raunde į nokdauną kritęs britas paskutinę trečiojo raundo sekundę nokautavo varžovą

D.Dubois susikovė su 30-mečiu Kevinu Lerena (28-2, 14 nokautų) iš Pietų Afrikos Respublikos. Afrikietis tik neseniai iš pirmojo sunkaus svorio kategorijos perėjo į sunkų svorį ir buvo laikomas aiškiu kovos autsaideriu, tačiau pirmajame raunde tiesiog triuškino D.Dubois.

Po K.Lerenos kairės rankos „kablio“ D.Dubois atsidūrė nokdaune. Netrukus britas dar du kartus pabuvojo nokdaune ir atrodė, kad turi problemų su dešiniąja čiurna. Britas šiaip ne taip „išgyveno“ iki raundo pabaigos. Po pertraukėlės jis jau kiek geriau gynėsi ir į nokdauną nebekrito, tačiau K.Lerena vis tiek buvo pranašesnis.

Po antrojo raundo teisėjų kortelės afrikietis veikiausiai pirmavo 20:16 ir atrodė, kad D.Dubois neatsilaikys. Trečiajame raunde K.Lerena toliau dirbo „pirmuoju numeriu“ ir stebino visus savo agresyviu bokso stiliumi. Visgi, tuomet afrikietis ir padarė lemtingą klaidą. D.Dubois paruošė kontrataką ir dešine ranka pasiuntė varžovą į nokdauną. Netrukus afrikietis dar sykį pabuvojo nokdaune, bet atsistojo ir mėgino tęsti kovą.

Tuo metu jau tiksėjo paskutinės raundo sekundės. D.Dubois tęsė smūgių „krušą“ ir K.Lerena dar sykį parkrito. Nors tai jau buvo paskutinė raundo sekundė, teisėjas nusprendė nutraukti kovą, nesuteikdamas progos afrikiečiui pailsėti po trečio nokdauno, nors D.Dubois prieš tai tiek pat kartų buvo kritęs pirmame raunde.

Daniel Dubois knocks out Kevin Lorena in the 3rd round but not without controversy. #FuryChisora3 #fightswithfriends pic.twitter.com/nS7FiqTCRy