Titanų mūšyje – tritaškiais varžovus baudę „Bucks“ įsirašė pergalę

G. Allenas per pirmąsias 18 minučių pelnė 22 taškus, pataikydamas 7 iš 7 tritaškius ir pasiekė savo karjeros rekordą tritaškiuose. Remiantis ESPN statistika, G. Allenas pasiekė didžiausią bendrą tritaškių metimų skaičių per kėlinį be prametimų per pastaruosius 25 sezonus.

Graikų talentas G. Antetokounmpo per 29 aikštėje praleistas minutes pelnė 30 taškų, atkovojo 11 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Tuo tarpu Slovėnijos žvaigždė Luka Dončičius žaidė kiek ilgiau ir per 35 minutes surinko 27 taškus, atkovojo 5 kamuolius, padavė 12 rezultatyvių perdavimų.

Milvokio krepšininkai ketvirtojo kėlinio pradžioje padidino savo pranašumą iki 115:97. „Bucks“ dviženklį pranašumą išlaikė iki paskutinės minutės. Tiksint paskutinei minutei „Mavericks“ panaikino dviženklę persvarą bet likusio laiko pergalei išplėšti nebeužteko.

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 30 (11 atk. kam., 4 rez. perd.), Graysonas Allenas 25 (5 rez. perd., 2 atk. kam.), Jrue Holiday 16 (6 rez. perd.), Bobby Portisas 15 (10 atk. kam.), Jevonas Carteris 14 (6 rez. perd., 3 atk. kam.), Brookas Lopezas 13 (4atk. kam., 2 rez. perd.).

„Mavericks“: Luka Dončičius 27 (5 atk. kam., 12 rez. perd.), Spenceris Dinwiddie 22 (3 atk. kam., 2 rez. perd.), Christianas Woodas 21 (7 atk. kam., 2 rez. perd.), Dorianas Finney-Smithas 13 (4 atk. kam., 3 rez. perd.), Joshua Greenas 8 (4 atk. kam.).