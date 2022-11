Dar viena sensacija: Marokas Pasaulio taurėje įveikė Belgiją

Sekmadienį Pasaulio taurės F grupėje kelialapį į atkrintamąsias galėjusi užsitikrinti Belgijos rinktinė patyrė skaudų pralaimėjimą, kai 0:2 nusileido pirmą pergalę iškovojusiems Maroko futbolininkams. Pirmojo kėlinio pabaigoje marokietis Hakimas Ziyechas nuostabiai išnaudojo standartinę situaciją, o Belgijos rinktinės vartininkas Thibautas Courtoisas nepataikė rankomis į kamuolį ir jis krito į vartus.

Visgi, Maroko nelaimei, po VAR peržiūros teisėjas užfiksavo nuošalę ir įvartis buvo atšauktas. Daugiau progų už varžovus turėję marokiečiai 75-ą minutę puikiai išnaudojo standartinę situaciją: iš kampo fantastišką smūgį atliko Abdelhamidas Sabiri ir nuginklavo Belgijos rinktinės vartininką T.Courtoisą.

