„Gulbelė“ po daugiau nei 3 metų pertraukos laimėjo prestižinį pasaulio 3x3 turo etapą

Grupės barjerą peržengę lietuviai turnyro ketvirtfinalyje 22:13 nepaliko vilčių Rygos „Riga“ (Latvija) komandai, kuriai atstovavo visi keturi Tokijo olimpiados 3x3 krepšinio čempionai (Nauris Miezis, Karlis Lasmanis, Edgaras Krūminis ir Agnis Čavaras). „Gulbelės“ gretose išsiskyrė A.Pukelis, surinkęs 8 taškus ir iš artimesnio nuotolio sumetęs 8 iš 9 metimų. Jis dar sugriebė 5 atšokusius kamuolius. M.Kumpys (10 atkovotų kamuolių) ir M.Užupis (6 atk. kam.) pelnė po 5 tšk., o P.Beliavičius (5 atk. kam.) – 4. „Gulbelė“ kovą dėl kamuolių laimėjo net 27:12.

Tai padėjo lietuviams atlikti 35 metimus „iš žaidimo“, kai latviai metė vos 23 kartus. Šiose rungtynėse nutrūko net 27-ių Rygos klubo pergalių serija. Pusfinalyje „Gulbelė“ 17:15 palaužė Antverpeno „Antwerp“ (Belgija) pasipriešinimą. Paskutinėmis minutėmis lietuviai persvėrė rezultatą savo naudai, o „Antwerp“ desperatiški bandymai tolimais metimais išplėšti pratęsimą buvo nesėkmingi. A.Pukelis (10 atk. kam.) ir M.Užupis surinko po 6 tšk., M.Kumpys – 3, P.Beliavičius – 2. Finale „Gulbelė“ 21:17 įveikė Vienos „Vienną“ (Austrija).

Varžovai nemažą rungtynių dalį turėjo trapią persvarą, bet anksčiau viršijo pražangų limitą ir „Gulbelė“ baudų metimais atstatė pusiausvyrą. Lemiamu metu iniciatyvos ėmėsi M.Užupis, kuris dviem sudėtingais tolimais metimais suteikė „Gulbelei“ persvarą (19:16). Vėliau M.Kumpys įdėjo į krepšį, varžovai atsakė metimu iš po krepšio ir skirtumas vėl buvo 3 taškai (20:17). Galiausiai „Gulbelė“ pasirinko saugiausią variantą – A.Pukelis gavo kamuolį po krepšiu, kur varžovams beliko jį stabdyti pražangomis. Aukštaūgis gavo progą mesti 2 baudų metimus, nes „Vienna“ buvo peržengusi pražangų limitą.

Pirmą kartą A.Pukeliui ranka sudrebėjo, bet antru mėginimu jis įtvirtino pergale. M.Užupis finale sumetė 12 taškų (4/7 tolimų metimų) ir atkovojo 6 kamuolius. A.Pukelis pelnė 7 tšk. ir sugriebė 5 atšokusius kamuolius, M.Kumpys pelnė 2 tšk., o P.Beliavičius puolime nepasižymėjo. Varžovų gretose 8 tšk. pelnė Stefanas Stojačičius, 7 – Matthias Linortneris, 2 – Quincy Diggsas, o Martinas Trmalis puolime nepasižymėjo. „Gulbelė“ antrą kartą per klubo istoriją laimėjo FIBA pasaulio 3x3 turo etapą. Pirmą sykį jie triumfavo 2019 m. rugsėjį etape Monrealyje (Kanada). Šeštadienį B grupėje „Gulbelė“ startavo puikia pergale 21:13 prieš antrą vietą pasaulio reitinge užimančią Limano „Liman“ (Serbija) komandą, bet antrajame ture netikėtai 20:21 nusileido „Beijing“ (Kinija) ekipai, kuriai pergalę išplėšė įspūdingas Hanyou Gou tolimas metimas, nors „Beijing“ ekipa tuo metu beturėjo 0.6 sek. savo atakai.

„Beijing“ galiausiai tapo grupės nugalėtojais, „Gulbelė“ užėmė antrą vietą, o „Liman“ liko už atkrintamųjų varžybų borto. 6 geriausios turnyro Honkonge komandos dalinosi 122 tūkst. JAV dolerių prizinį fondą. „Gulbelei“ atiteko 40 tūkst. JAV dolerių. Honkonge taip pat buvo kovojama dėl įskaitinių pasaulio turo taškų. Būtent po šio etapo paaiškėjo visos 12 geriausių sezono komandų, patekusių į finalinį etapą Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai). „Gulbelė“ su 355 taškais reguliarųjį sezoną baigė 7-oje vietoje ir pateko į finalinį etapą. Marijampolės „Mantinga“ (96 tšk.), žaidusi tik 3 etapus, liko 17-a tarp 77 klasifikuotų ekipų. Geriausios reguliariojo sezono komandos: Geriausios reguliariojo sezono komandos | Organizatorių nuotr. Paskutinis sezono etapas bus surengtas gruodžio 10-11 d.

Snaiperių konkurse Honkonge „Gulbelei“ atstovavo A.Pukelis. Jis atrankoje surinko 7 tšk. per 29.5 sek. ir pateko į finalinį ketvertą. Jame lietuvis per 52.1 sek. pelnė 7 tšk. ir buvo trečias. Nugalėjo Stefanas Kojičius (8 taškai per 50.9 sek.) iš „Liman“ komandos. Jam atiteko 500 JAV dolerių.