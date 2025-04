„Tikiuosi, kad teisėjai dirbs sąžiningai“: Stanionio treneris papasakojo, kaip ruošė lietuvį kovai su Ennisu

E. Stanionio treneris Marvinas Somodio pabrėžė, kad ši kova atskleis geriausias tiek jo auklėtinio, tiek J. Enniso savybes.

„Aš pats buvau kovotojas ir žinau, kad geriausios kovotojo savybės atsiskleidžia tada, kai jis kaunasi su geriausiais varžovais. Šita kova ir bus geriausias prieš geriausią. Pamatysime puikią kovą. Manau, kad abu boksininkai bus jai pasiruošę. Pamatysime, kuris kovotojas tą vakarą bus geresnis, kuris geriau prisitaikys prie varžovo kovos eigoje. Mes žinome, kaip laimėti. Treniruočių stovykla klostėsi puikiai, o ar mūsų darbas atneš vaisių pamatysime šį savaitgalį“, – „Ring Magazine“ pasakojo M. Somodio.

Treneris pabrėžė, kad pastarajai stovyklai ypatingų naujovių nebuvo paruošęs: „Dabartinėje Stanionio karjeros stadijoje, manau, būtų neteisinga bandyti kažką naujo. Nereikia taisyti to, kas nesulūžę. Jis turi kovotojo širdį ir įgimtą talentą nuo tos dienos, kai įžengė į „Wild Card“ klubą. Per tą laiką jis stipriai patobulėjo ir subrendo. Jis nėra tik kovotojas ir ringo karys, jis – boksininkas, turintis planą, kaip nugalėti. Dabartiniame lygyje Eimanto varžovai visada būna pajėgūs, o Jaronas Ennisas išsiskiria iš jų visų. Jis labai stiprus smūgiuotojas, greitas, techniškas, tikrai pavojingas varžovas, nugalėję pasaulinio lygio boksininkus. Manau, kad abiejų boksininkų šansai pasiekti pergalę yra vienodai. Gali būti, jog pamatysime geriausią šių metų kovą bokso pasaulyje“.

„The Ring“ sužinojo, kad Naujojo Džersio Valstybinė atletų kontrolės komisija (SACB) šiai intriguojančiai kovai tarp Filadelfijos atstovo J. Enniso ir Lietuvos kovotojo E. Stanionio skyrė teisėjus Marką Cosentiną iš Naujojo Džersio, Glenną Feldmaną iš Konektikuto ir Keviną Morganą iš Niujorko. SACB taip pat ringo teisėju paskyrė Davidą Fieldsą iš Naujojo Džersio.

Kadangi kovai teisėjaus tik amerikiečiai, o arenoje daugiausiai bus J. Enniso sirgalių, nerimaujama dėl to, ar teisėjai sąžiningai vertins kovą.

„Mes kausimės varžovo teritorijoje. Aš tik tikiuosi, kad teisėjai dirbs sąžiningai“, – užbaigė M. Somodio.

