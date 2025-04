Eddie Hearnas: „Stanionio kalbos man patinka, bet tiesa ta, kad jo komanda mums pirmą kartą paskambino tik po kovos su Karenu“

„TGB Promotions“ agentūros vadovas Tomas Brownas spaudos konferencijoje pabrėžė, kad ši kova įvyks tik todėl, kad E. Stanionis jos reikalavo. Visgi, J. Enniso vadybininkas Eddie Hearnas pateikė kiek kitokią versiją, paneigdamas E. Stanionio stovyklos kalbas, kad jie kovos su J. Ennisu reikalavo ne vienerius metus.

„Tomas Brownas aiškino, kaip ilgai jie reikalavo šitos kovos, bet tiesa ta, kad mums jie pirmą kartą paskambino tik po antrosios kovos su Karenu Čuchadžijanu. Manau, kad ta kova suteikė daugiau pasitikėjimo savo jėgomis potencialiems „Bootso“ varžovams. Jei Ennisas kausis taip pat kaip su Čuchadžijanu, tada Stanionis jam bus labai pavojingas varžovas. Jei Ennisas parodys savo potencialą, kurį, mes žinome, jis tikrai turi, tada Ennisas pasirodys fantastiškai ir įrašys savo vardą tarp geriausių dabartinių boksininkų pasaulyje, nepriklausomai nuo svorio kategorijos.

Man labai patinka tai, su kokiu nusiteikimu Stanionis ateina į šitą kovą. Jis spaudos konferencijoje sakė, kad eis tik į priekį be jokių stabdžių. Stanionis yra labai kietas, nepailstantis boksininkas – fantastiškas kovotojas. Visi žmonės, kurie supranta boksą, žino, kad tai ne tik kova, kurioje boksininkai turi vienodus šansus nugalėti, bet tai ir apskritai turėtų būti geriausia šių metų bokso kova“, – sakė E. Hearnas.

E. Stanionio ir J. Enniso kova galėjo įvykti dar ir todėl, kad Šachramas Gijasovas – privalomasis E. Stanionio varžovas – sutiko ilgiau palaukti savo eilės, kad įvyktų diržų „suvienijimo“ kova. Neseniai Š. Gijasovas neteko dukrelės, bet nusprendė neatsisakyti kovos šį savaitgalį prieš Franco Ocampo. Teoriškai Š. Gijasovas turėtų būti kitas eilėje kautis su J. Enniso ir E. Stanionio kovos laimėtoju.

Deepest condolences to Shakhram Giyasov and his family on the passing of his daughter. May she rest in peace. pic.twitter.com/2gehPiXZ8Q