Tiesiogiai: Europos čempionato F grupėje susitinka Portugalija ir Čekija

Portugalija yra neabejotina šios poros favoritė, o Roberto Martinezo treniruojamoje komandoje netrūksta tiek pirmo ryškumo Europos žvaigždžių, tiek labai talentingų futbolininkų, kuriems netolimoje ateityje piešiamas ryškiausių žvaigždžių statusas.

Pirmas kėlinys

1 min. Rungtynės prasidėjo! Jose aikštėje vienu metu galima išvysti dvi Portugalijos rinktinės legendas. Mačą startinėje sudėtyje pradėjo 39-erių Cristiano Ronaldo ir 41-erių gynėją Pepe.

Tai bus ketvirtasis Portugalijos ir Čekijos susitikimas Europos čempionatuose. Įdomu tai, kad tik Italija ir Ispanija nuo 1996 m. yra susitikusios daugiau kartų (5).

Portugalija laimėjo visus keturis paskutinius tarpusavio susitikimus su Čekija (10 įvarčių prieš 1), o „sausus“ vartus išlaikė paskutinėse trejose tarpusavio rungtynėse.

Portugalija yra vienintelė komanda, kuri septyniuose paskutiniuose Europos čempionatuose pasiekė atkrintamąsias.

Portugalija yra vienintelė komanda, kuri laimėjo 100 procentų savo EURO 2024 kvalifikacijos rungtynių (10/10).

Jie taip pat pelnė daugiau įvarčių nei bet kuri kita komanda (36) bei pademonstravo geriausią gynybą (2 praleisti įvarčiai per 10 rungtynių).

Portugalija:

My Portugal Starting Xi prediction for Tonight . Any Changes? pic.twitter.com/LRAW3ZUB0D