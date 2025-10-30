Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Thunder“ žaidėjas kovoja su sėklidžių vėžiu

2025-10-30 19:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 19:05

Oklahomos „Thunder“ gynėjui Nikola Topičiui diagnozuota klastinga liga.

Oklahomos „Thunder“ gynėjui Nikola Topičiui diagnozuota klastinga liga.

0

Paskelbta, kad 20-metis serbas serga sėklidžių vėžiu. Prieš kurį laiką buvo pranešta, kad jam buvo atlikta sėklidžių operacija, nes susižeidė Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ikisezoninėse rungtynėse.

Vis dėlto paaiškėjo, kad tai nebuvo paprasta sėklidžių trauma, o N.Topičius serga vėžiu ir dabar jo laukia chemoterapija bei visas gydymo kursas.

2024 m. vasarą gynėjas NBA naujokų biržoje buvo pakviestas 12-tu šaukimu, bet dėl kryžminio kelio raiščio traumos praleido visą 2024–2025 m. sezoną.

