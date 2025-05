Teofimo Lopezas apgynė WBO čempiono diržą ir mesti iššūkį Jaronui Ennisui

Visi trys teisėjai prie ringo vienbalsiai skyrė pergalę T. Lopezui – 116:112, 116:112 ir 118:110. Ši pergalė ne tik nutraukė A. Barbozos 32-ejų nepralaimėtų kovų seriją, bet ir priartino T. Lopezą prie ilgai siekiamos dvikovos su Jaronu „Boots“ Ennisu.

„Jaučiausi puikiai. Jaučiausi tarsi gimęs iš naujo, – sakė T. Lopezas. – Žinote, jau kurį laiką esu šiame svoryje (140 svarų, – aut. past.), bet kalbėsim su savo komanda apie tai, kad laikas kilti aukštyn. Jūs mane pažįstat, aš visada ieškau sunkių iššūkių. Ir taip, be abejonės... Aš noriu pamatyti „Bootsą“. Aš esu Dora, keliautoja, ir ieškau „Bootso“.

Tai buvo ryškiausias T. Lopezo pasirodymas nuo 2023 metų, kai jis iškovojo čempiono diržą prieš Joshą Taylorą. Jo rankos buvo neįtikėtinai greitos, sklandus judėjimas, o palyginus su akivaizdžiai lėtesniu A. Barboza, kontrastas buvo ryškus. WBO čempionas nuolat aplenkdavo varžovą smūgiuose, naudojo „jabą“, taikliai atakavo tiek iš distancijos, tiek klinče, o kovos viduryje šou pasiekė aukščiausią tašką – T. Lopezas šoko, demonstravo teatrališką dominavimą ir iš esmės visiškai neutralizavo A. Barbozos bandymus.

33-ejų metų A. Barboza pagaliau rado spragą šeštajame raunde – jis kontratakuodamas tiksliai pataikė dešiniu smūgiu, po kurio T. Lopezui patino kairė akis. Vis dėlto tai buvo geriausias A. Barbozos smūgis visos nakties metu.

Paskutiniame raunde T. Lopezas ir toliau spaudė varžovą siekdamas nokauto, tačiau turėjo tenkintis užtikrinta pergale teisėjų sprendimu. Jis atliko beveik 150 smūgių daugiau nei A. Barboza (571 prieš 424), pataikė beveik dvigubai daugiau smūgių (126 prieš 70) ir taip pat pirmavo pagal taiklius „jabus“ (54 prieš 38).

