Haney ir Romero pergalės nustebino: nuobodžios kovos, netikėtas nokdaunas ir Garcios nesėkmė bokso vakare Niujorke

Ryanas Garcia ir Devinas Haney turėjo laimėti savo kovas ir susitikti ilgai lauktame revanše dar šiais metais. D. Haney savo dalį įvykdė, nors ir iškovojo blankią pergalę teisėjų sprendimu (119-109, 119-109, 118-110) prieš Jose Ramirezą, tačiau Rolando „Rolly“ Romero (17–2) sugadino planus – jis pateikė milžinišką sensaciją, kai pasiuntė varžovą į nokdauną ir galiausiai vieningu teisėjų sprendimu (115–112, 115–112, 118–109) įveikė R. Garcią (24–2, 1 be nugalėtojo) bei iškovojo WBA reguliarųjį vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą.

Po vienerių metų pertraukos dėl diskvalifikacijos sugrįžęs R. Garcia patyrė visišką nesėkmę. R. Garcia į kovą žengė kaip aiškus favoritas, tačiau jis nesugebėjo pataikyti savo firminio kairiojo kablio ir nepademonstravo jokios rimtos puolimo iniciatyvos per visus 12 raundų.

Vietoj to R. Romero jau nuo pradžių ėmėsi iniciatyvos ir antrajame raunde parbloškė R. Garcią ant žemės kairiu kabliu. Nors R. Garcia neatrodė rimtai sužeistas, nokdaunas pakeitė kovos eigą – likusį laiką jis tapo atsargesnis ir mažiau ryžtingas. Abu kovotojai akivaizdžiai nenorėjo atakuoti – per visą kovą iš viso pataikė tik 123 smūgius iš 490 bandymų. Tai trečias mažiausias rezultatas „CompuBox“ istorijoje per 12 raundų kovas ir net mažiau nei 503 smūgiai, kuriuos kartu atliko D. Haney ir J. Ramirezas.

„Jis kovojo gerai, – po kovos sakė R. Garcia. – Jis mane pagavo anksti. Jokių pasiteisinimų. Sveikinimai jam. Jis atliko puikų darbą, ir tiek.“

R. Garcia retkarčiais smūgiavo tiesų smūgį, tačiau R. Romero buvo kantrus ir laikėsi distancijos. Tai buvo netikėtas R. Romero pasirodymas, turint omenyje, kad vos prieš dvi kovas 2024-aisiais jis buvo sustabdytas Isaaco Cruzo. Šįkart jis nerizikavo, o demonstravo ramų ir apgalvotą kovos planą.

Tuo metu R. Garcia nesugebėjo atsigauti po ankstyvojo nokdauno ir likusį laiką tik ieškojo smūgio, kuris užbaigtų kovą. Tačiau tokio smūgio jis nerado ir dabar jam teks iš naujo permąstyti savo planus.

Tuo tarpu R. Romero gali būti vienintelis žmogus, kuris nori revanšo tarp R. Garcios ir D. Haney, nors pats išėjo iš kovos kaip laimėtojas.

„Aš dar net negalvoju, kas toliau, – sakė R. Romero. – Manau, Devinas ir Ryanas turėtų kovoti revanšinėje kovoje ir surengti didelį šou.“

Iš R. Garcios ir R. Romero buvo tikimasi fejerverkų ir tokios kovos, po kurios nereikėtų teisėjų sprendimo. Vietoj to, vangus R. Garcios pasirodymas užbaigė nuobodų bokso vakarą „Times“ aikštėje, kur specialiai pastatytoje ringo zonoje buvo susirinkusi tik nedidelė grupė kviestinių žiūrovų. Tuo metu lauke būriavosi praeiviai, kurių daugelis sustodavo pažiūrėti ekranuose, įrengtuose aplink teritoriją.

Saudo Arabijos pramogų vadovas Turki Al-Sheikhas planavo surengti įsimintiną renginį, tačiau šis vakaras bus prisimenamas kaip trijų kovų serija, kuri nė iš tolo neprilygo žadėtam veiksmui.

Pagrindinei kovai prieš tai vyko dar vienas nusivylimą sukėlęs D. Haney pasirodymas, kuriame jo varžovas tiesiog sekiojo iš paskos ir nesuteikė rimtesnio iššūkio. Atrodė, kad D. Haney vis dar paveiktas pernykštės kovos su R. Garcia, kurioje jis tris kartus krito į nokdauną ir pralaimėjo teisėjų sprendimu. Vėliau šis rezultatas buvo pakeistas į „be nugalėtojo“, kai paaiškėjo, kad R. Garcia buvo vartojęs uždraustą preparatą ostariną. Toje pačioje kovoje R. Garcia taip pat viršijo sutartą 140 svarų svorį ir atėjo 3,2 svaro per sunkus.

Each fighter landed less than 100 PUNCHES through the entire 12-round fight 😳 #FatalFury pic.twitter.com/wHOC3QaaW2 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 3, 2025

D. Haney (32–0, 1 be nugalėtoj) akivaizdžiai nesugebėjo pamiršti tų įvykių ir ringe atrodė nedrąsus, neryžtingas, retai smūgiavo. Vis dėlto J. Ramirezas tuo nepasinaudojo – jis visą laiką sekiojo D. Haney be jokio ryžto. D. Haney laimei, jo įgūdžių pakako, kad atremtų lėtoką J. Ramirezo (29–3) spaudimą per vangią kovą, kuri sulaukė pašaipų socialiniuose tinkluose.

Iš 503 kovos metu atliktų smūgių D. Haney pataikė 70, o J. Ramirezas – 40.

R. Garcios ir D. Haney revanšo planai dar gali būti gyvi – pranešama, kad prieš penktadienio kovas buvo pasirašyta sutartis dėl jų susidūrimo šių metų pabaigoje. Vis dėlto, matant, kaip jiems sekėsi paskutinėse kovose, lieka neaišku, ar šis revanšas tikrai įvyks.