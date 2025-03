„Teniso pasaulyje veikia kartelis“: N.Djokovičiaus įkurta asociacija padavė į teismą ATP, WTA, ITF ir ITIA

PTPA atstovai tikina, kad prieš pateikdami ieškinį bendravo su 250 žaidėjų ir daugeliu ryškiausių teniso žvaigždžių. Daugelis jų sutiko, kad tenisui yra būtini pokyčiai ir išreiškė pasipiktinimą dabartine situacija.

Ieškinyje pabrėžiama, kad 2024 m. keturi „Didžiojo kirčio“ turnyrai surinko daugiau nei 1,5 mlrd. JAV dolerių pajamų, bet tik „10-20 proc. šios sumos“ sumokėjo žaidėjams.

Žaidėjai skundžiasi ir tuo, kad teniso turnyruose yra nustatytos tam tikros ribos, kokio dydžio priziniai fondai gali būti skiriami. Žaidėjai yra nepatenkinti tuo, kad sezonas trunka net 45 savaites per metus, taip pat piktinasi tuo, kad neretai mačai užsitęsia gerokai po vidurnakčio vietos laiku. Ieškinyje rašoma, kad tenisininkai nepatenkinti ir draudimu aukštai reitinguotiems žaidėjams dažniau dalyvauti žemesnio lygio (ATP 250) kategorijos turnyruose bei tam tikrais apribojimais, trukdantiems tenisininkams vykti į kai kuriuos parodomuosius turnyrus.

Ieškinį pasirašė V.Pospišilas, Nickas Kyrgiosas, Sorana Cirstea, Varvara Gračiova, Reilly Opelka, Tennysas Sandgrenas ir kitos žvaigždės. Tiesa, N.Djokovičiaus pavardės ten nematyti. Teigiama, kad toks sprendimas buvo priimtas sąmoningai. Norėta, kad į šį procesą būtų žiūrima ne kaip į N.Djokovičiaus kovą su didžiosiomis teniso asociacijomis, o kaip į kolektyvinį teniso žaidėjų ieškinį.

Carlosas Alcarazas, kurio žodžiai dėl pernelyg intensyvaus turnyrų tvarkaraščio, buvo įrašyti ieškinyje, pareiškė nepritariantis sprendimui kreiptis į teismą.

„Mane tai nustebino, nes niekas manęs apie tai neįspėjo. Vakar socialiniuose tinkluose pamačiau, kad jie į ieškinį įrašė mano žodžius, išsakytus spaudos konferencijoje. Tiesą pasakius, aš šitos iniciatyvos nepalaikau. Taip, yra ten dalykų, kuriems aš pritariu, bet yra ir tokių, kuriems nepritariu. Esmė ta, kad aš šios iniciatyvos nepalaikau“, – aiškino C.Alcarazas.

