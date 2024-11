Taylor kontraversišku teisėjų sprendimu apgynė neginčytiną pasaulio čempionės titulą

Tai buvo revanšinė kova po įsimintinos 2022 m. akistatos „Madison Square Garden“ arenoje, kurioje K.Taylor pergalę pasiekė labai nedideliu. Tuomet šis susitikimas tapo istoriniu, nes pirmą kartą moterų dvikova buvo pagrindinis renginys legendinėje arenoje, o abi kovotojos uždirbo septynženklę sumą.

Revanšinė kova buvo viena laukiamiausių moterų bokso istorijoje. Kaip ir pirmojoje jų dvikovoje, abi kovotojos pademonstravo įspūdingą reginį, kuris sužavėjo žiūrovus. Tačiau, kaip ir pirmą kartą, teisėjų sprendimas sukėlė diskusijų audrą. Nors dauguma žiūrovų ir statistika rodė A.Serrano pranašumą, visi trys teisėjai kovą įvertino 95-94 K.Taylor naudai.

„Tai dar vienas nuostabus momentas moterų bokse. Mes parodėme puikų reginį, – po kovos sakė K.Taylor. – Mes vėl surengėme pasirodymą visiems ir dėkoju Dievui už dar vieną įspūdingą vakarą“.

K.Taylor į šią kovą atėjo po pergalės prieš Chantelle Cameron 2023 m. lapkritį, kai susigrąžino neginčytiną lengvo svorio pasaulio čempionės titulą. Prieš tą pačią Ch.Cameron gegužę K.Taylor buvo patyrusi pirmąjį pralaimėjimą profesionalų karjeroje.

„Aš žinojau, kad viskas gali būti truputį abejotina, bet aš nusprendžiau būti išdidi. Aš pakilau per tris svorio kategorijas. Aš pralaimėjau, bet turėjau drąsos siekti didybės. Šį vakarą išbandžiau save trijose aukštesnėse kategorijose. Aš esu puslengvio svorio čempionė ir noriu būti didi“, – sakė A.Serrano.

36-erių A.Serrano į šią kovą atėjo po penkių iš eilės pergalių nuo pirmojo susitikimo su K.Taylor. Liepos mėnesį ji vos per du raundus nokautavo Stevie Morgan. Po ilgo dominavimo puslengvio svorio kategorijoje, A.Serrano nusprendė išbandyti savo jėgas lengvojo svorio kategorijoje, kur jos laukė K.Taylor. Nors ir kilo į aukštesnę svorio kategoriją, A.Serrano atrodė stipresnė ir aktyvesnė už K.Taylor.

„Mes labai sunkiai treniravomės šiai kovai, – sakė K.Taylor. – Bet kuris smūgis gali pakeisti kovos eigą, o ji yra stipri smūgiuotoja ir tikra kovotoja. Aš buvau pasiruošusi tam. Nesvarbu, ką sako komentatoriai ar ką galvoja minia“.

Kova prasidėjo A.Serrano dominavimu – ji spaudė K.Taylor, atakavo kūną smūgiais ir pavojingomis kombinacijomis. 38-erių K.Taylor sunkiai sekėsi atremti varžovės spaudimą ir ji buvo priversta kovoti atsitraukdama atgal pirmuosiuose raunduose. Trečiajame raunde airė stabilizavo padėtį ir bandė atsilaikyti, kai A.Serrano artėjo.

Abi kovotojos dažnai susidurdavo galvomis, o vienas iš tokių momentų atvėrė didelę žaizdą virš A.Serrano akies, kuri laikui bėgant tik blogėjo. Aštuntajame raunde K.Taylor, dažnai inicijavusi klinčus, neteko taško dėl per didelio kontakto.

Kovos viduryje K.Taylor pradėjo intensyviai kovoti ir siekti persvaros, abi kovotojos keitėsi smūgiais didžiuliu tempu, o žiūrovai nenustojo ploti. Nepaisant to, kad K.Taylor geriau pasirodė kovos viduryje, A.Serrano buvo aktyvesnė visoje kovoje.

Statistika rodė, jog A.Serrano pataikė 324 iš 734 smūgių, o K.Taylor – 217 iš 529, tačiau teisėjai aktyvumo A.Serrano neįvertino.

Nors rezultatas dabar yra 2 – 0 K.Taylor naudai, abejų tarpusavio kovų rezultatas buvo kontraversiškas, todėl kalbos apie galimą trečią susitikimą netyla.

