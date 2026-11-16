Tautų lygos finišas: Lietuva – Lichtenšteinas (APŽVALGA)

Paskutinėse rungtynėse lietuvių laukia Lichtenšteino rinktinės išbandymas. Kviečiame sekti šias rungtynes kartu su sportas.lt
Įdomūs faktai:
• Norint grupėje užimti antrąją vietą Lietuvos rinktinei šiose rungtynėse užtenka net ir pralaimėjimo ne didesniu nei 2 įvarčių skirtumu.
• Lichtenšteinas pergalės neiškovojo jau 8 rungtynėse iš eilės. Per jas buvo patirti 7 pralaimėjimai.
• Pirmąsias tarpusavio rungtynes 2:0 laimėjo Lietuvos atstovai.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Tai yra turinti aiškų savo braižą komanda, suprantame, ko treneris nori iš savo komandos. Komanda stengiasi tai vykdyti, žaidžia tokį ganėtinai klampų futbolą, ginasi žemu bloku, stengiasi daug bazuotis viduryje ir labai daug energijos atiduoda ginantis.
Viena iš pagrindinių detalių ir akcentų tai yra ramybė, ramybė su kamuoliu, kantrybė, neperskubėjimas ir savų šansų išlaukimas, kurie, manau, tikrai ateis.“
Mindaugas Čepas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
„Esame nusiteikę gerai, tikimės, kad bus pergalė, nes matau, kaip komanda dirba, kokį darbą daro treneriai. Esame gerai pasiruošę ir mus tenkins tik pergalė. Jaučiamės skolingi ir sirgaliams, kurie visada mus palaiko ir tikimės, kad pavyks jiems padovanoti laimėjimą
Tikimės sunkių rungtynių, manau, kad bus sunkiau, nei buvo žaidžiant prieš Surinamą, nes Lichtenšteinas žaidžia labai atsitraukęs ir daug ginasi, bet tikrai negalime nuvertinti varžovų. Reikės turėti kantrybės ir tikiuosi, kad pavyks pramušti.“
Manfredas Ruzgis, Lietuvos rinktinės puolėjas
Komandų formos:
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